Новые правила перевозки животных: тренер советует лучшие варианты

Специалист рассказала о варианте, который подойдет для относительно легких собак. По ее словам, можно использовать шлейку с ремнем, который фиксируется на автомобильном креплении - как это делается с детскими креслами.

Еще один вариант, - это протянуть автомобильный ремень через шлейку. В обоих вариантах это помешает животному свободно перемещаться по салону.

Также можно использовать сумки для животных. В таком случае, они должны быть достаточно большими, чтобы собака могла не только лежать, но и стоять там.

"Мои собаки боготворят эти сумки, поскольку там всегда было классно и положительно. Никого туда силой не запихивали - это же не место для наказания", - сказала Звиргздиня-Гребина.

Эксперт отметила, что к сумкам иди другому оборудованию для транспортировки собаку нужно приучать постепенно, чтобы у животного не началось паники.

"Сразу определенно не ставим. Приучаем, берем сумку или клетку домой, приучаем, что это классное место, где мы можем быть где-то рядом и приласкать собаку, посидеть рядом, пока собака обустраивается. Можно дать вкусняшку, поиграть в разные игры, где собака забирается и вылезает", - советует тренер.

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