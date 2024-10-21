Действующий президент Майя Санду и кандидат от социалистов, бывший генпрокурор Александр Стояноглу выходят во второй тур президентских выборов. И он будет для Санду совсем не простым. Потому что одновременно молдавские избиратели дали отрицательный ответ на вопрос, поддерживают ли они внесение изменения в Конституцию, в которой планировалось прописать курс страны на евроинтеграцию. В штабе президента до последнего надеются, что голосование диаспоры сможет как-то изменить ситуацию, но даже если это произойдет, такая победа на референдуме вряд ли будет выглядеть убедительной.

По состоянию на полночь с воскресенья на понедельник, «нет» на референдуме сказали 54% проголосовавших, «да» — лишь 45,3%.

Через две недели, 3 ноября, президенту Санду предстоит встретиться со Стояногло во втором туре. Если референдум будет проигран, она может столкнуться с разочарованием своих сторонников, которые второй раз до участков могут и не дойти.

В эти две недели ей предстоят дебаты со своим оппонентом (перед первым туром Санду их избегала и не давала никаких интервью), на которых ей придется ответить на жесткие вопросы об итогах этого референдума. Наконец, все проигравшие кандидаты во втором туре если кого-то и поддержат, то, скорее всего, Стояногло.