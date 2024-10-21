ВИДЕО Исследователи обнаружили глубинную структуру, нехарактерную для Балтийского моря

Воды Балтики в латвийской экономической зоне изучали в рамках "Исследования морских охраняемых мест обитания и определения необходимого охранного статуса в исключительной экономической зоне Латвии" (LIFE REEF), проводимого Департаментом охраны природы (DAP).



При исследовании "слепых отмелей" (Alku sēkli) неподалеку от Павилосты

исследователи пришли к выводу, что морское дно в этом районе кардинально отличается от других мест Балтийского моря, поскольку вместо привычного каменистого дна там можно увидеть признаки, напоминающие городскую инфраструктуру.