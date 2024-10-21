При подводном исследовании глубин Балтийского моря были обнаружены нетипичные для нашего региона структуры и ландшафт, напоминающий затопленный город.
ВИДЕО ⟩ Исследователи обнаружили глубинную структуру, нехарактерную для Балтийского моря
При подводном исследовании глубин Балтийского моря были обнаружены нетипичные для нашего региона структуры и ландшафт, напоминающий затопленный город.
Воды Балтики в латвийской экономической зоне изучали в рамках "Исследования морских охраняемых мест обитания и определения необходимого охранного статуса в исключительной экономической зоне Латвии" (LIFE REEF), проводимого Департаментом охраны природы (DAP).
При исследовании "слепых отмелей" (Alku sēkli) неподалеку от Павилосты
исследователи пришли к выводу, что морское дно в этом районе кардинально отличается от других мест Балтийского моря, поскольку вместо привычного каменистого дна там можно увидеть признаки, напоминающие городскую инфраструктуру.
Ведущий научный сотрудник Института гидроэкологии Латвии Ингрида Андерсоне сравнивает подводные структуры с небольшим городом: среди глинистых образований, оставленных ледником, видны "долины", напоминающие городские кварталы и улицы. Также можно наблюдать отдельные "высотки" и широкие "мощеные"площади, заросшие богатыми мидийными "рощами". В этих местах среди моренных образований кормятся обитатели подводного "города" - камбала, треска и другие морские обитатели.
По словам Андерсоне, в Балтийском море такого подводного ландшафта исследователи больше нигде не встречали.
Задача исследования - определение границ охраняемых морских территорий и разработка природоохранного плана.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!