Видео Украина в НАТО - только через труп России

Ее взгляд на дальнейшее весьма пессимистичен: "Запад увяз во внутренних разногласиях, Украина борется, готовясь к суровой зиме, и Россия движется вперед без каких-либо стратегических перемен в свою пользу, но становится все более нетерпеливой. Перспективы, скорее всего, ухудшатся, поскольку ни у России, ни у Украины нет жизнеспособной альтернативы, чтобы получить решающий перевес, как и у Запада нет возможности существенно повлиять на ход событий, не рискуя дойти до Третьей мировой войны".

Между тем, советник президента Украины Михаил Подоляк пишет в соцсети "Х" о возможных мирных переговорах так: "Определенно не существует понятия "территория в обмен на гарантии безопасности". Или какие-то другие "форматы обмена". Без проигрыша России не существует никаких действенных гарантий безопасности и никто не согласится их выдать, по той простой причине, что даже сегодня слишком много сдерживающих факторов, чтобы просто оказывать адекватную ресурсную поддержку Украине. РФ продолжит свое расширение, увеличивая объем и понимая, что не будет окончательной ответственности за массовые преступления и никто напрямую не вмешается, даже если она (РФ) убьет тысячи мирных жителей. Оставим в стороне нелогичные иллюзии и необоснованные надежды. И что такое мифические и неясные "сдерживающие гарантии безопасности" в незавершенной войне, если сегодня некоторым союзникам явно не хватает политической воли, чтобы принять абсолютно логичные и эффективные (и гораздо более простые) решения... Об оружии и об отмене неформального запрета…"