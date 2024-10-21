Видео На Вантовом мосту в воскресенье вечером загорелся BMW

"Просто она ехала, у нее пропала мощность, и машина начала дымиться. Она позвонила, спросила, что делать. Я велел выключить машину, выйти. Она попыталась потушить огонь аппаратом, но не смогла им воспользоваться. Никто не остановился. Всем было все равно", - рассказал друг владелицы автомобиля.