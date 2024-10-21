Вечером в воскресенье, 20 октября, на Вантовом мосту вспыхнул автомобиль BMW X3. Благодаря быстрой реакции пожарных, машина сгорела не полностью, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Видео ⟩ На Вантовом мосту в воскресенье вечером загорелся BMW
Инцидент произошел около 20:00. Автомобиль ехал в направлении Пардаугавы, им управляла женщина.
"Просто она ехала, у нее пропала мощность, и машина начала дымиться. Она позвонила, спросила, что делать. Я велел выключить машину, выйти. Она попыталась потушить огонь аппаратом, но не смогла им воспользоваться. Никто не остановился. Всем было все равно", - рассказал друг владелицы автомобиля.
По словам мужчины, пожарные приехали очень быстро. Ранее таких технических проблем у машины не было.
Видео: сюжет Degpunktā
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