Это крупнейшее международное мероприятие, которое диктатор Владимир Путин сумел организовать с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Среди самых влиятельных лидеров, участвующих в саммите, - председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В последний момент свой визит в Россию отменил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который получил травму головы.

Изначально БРИКС был создан для продвижения инвестиций, но с тех пор превратился в геополитическую организацию. К ее первоначальным членам - Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африке - присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия и Иран.

В то же время БРИКС разделены внутренними противоречиями, о чем говорят, например, разногласия между Индией и Китаем.

В сентябре о своем намерении присоединиться к БРИКС объявила Турция, которая является также членом НАТО.

Среди основных вопросов саммита, который продлится до четверга, - идея Путина о создании платежной системы БРИКС в противовес международной платежной системе SWIFT, от которой российские банки отключены с 2022 года.

Галерея: Саммит БРИКС в России

Также будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке.

Во вторник Путин проведет двусторонние встречи с Моди и Си, а также с лидерами ЮАР и Египта, а в среду - с Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также посетит Россию впервые с апреля 2022 года.

В четверг он должен встретиться с диктатором.

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