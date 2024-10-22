Камеры в школах: руководители считают видеонаблюдение эффективным инструментом

В понедельник, 21 октября, стало известно, что родители на платформе общественных инициатив Manabalss.lv начали сбор подписей за то, чтобы оснастить учебные заведения системами видеонаблюдения. По мнению авторов инициативы, это необходимо, чтобы предотвратить случаи издевательства среди учеников, конфликты между учащимися и учителями, попытки сексуального домогательства и другие виды насилия.

Некоторые школы в стране, особенно с большим количеством учащихся, уже оснащены системами видеонаблюдения, хотя в основном они установлены вокруг зданий, в коридорах и залах.

Так, в Краславской гимназии камеры видеонаблюдения установлены по периметру здания школы, в коридорах, гардеробах, актовом и спортивном залах, в компьютерных классах, но не в других кабинетах и туалетах, рассказал директор школы Янис Туканс. Записи не просматриваются регулярно, но хранятся в течение двух недель, и, если за это время поступает сигнал о каком-то случае, они помогают получить доказательства.

"Но вопрос в том, что мы можем предпринять после того, как обнаружили, что ребенка кто-то обидел или кто-то причинил ущерб школьному имуществу. И это не так уж много - только написать замечание, провести переговоры, вызвать родителей в школу, привлечь социального работника", - говорит директор.

Он отметил, что, к счастью, в школе до сих пор не было серьезных случаев, требующих вмешательства сиротского суда или полиции.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в латвийских школах уровень издевательств между учащимися выше, чем в других странах ЕС - треть школьников сталкивается с жестокостью со стороны других детей по крайней мере несколько раз в месяц.

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