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Alexandra Nekrasova

СМИ: Южная Корея может отправить войска в Украину

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Военнослужащие Южной Кореи
Военнослужащие Южной Кореи Фото: AFP/SCANPIX

В ответ на участие северокорейских солдат на стороне России в войне против Украины Южная Корея рассматривает возможность отправки в Украину своих военных и разведчиков, сообщили в понедельник южнокорейские СМИ.

Правительство и армия Южной Кореи "рассматривают план отправки в Украину соответствующего количества персонала, включая офицеров разведки [специализирующихся на Северной Корее] и экспертов по тактике врага", пишут СМИ со ссылкой на представителя южнокорейской разведки.

Южнокорейский персонал в Украине будет проводить допросы или предоставлять переводчиков, если северокорейские солдаты будут захвачены украинскими войсками. По сообщениям СМИ, они также будут предоставлять Киеву информацию о военной тактике, доктрине и операциях Северной Кореи.

До сих пор Южная Корея оказывала Украине в основном гуманитарную помощь, но в понедельник Министерство обороны Южной Кореи заявило, что рассмотрит возможность поставки украинцам оружия.

Разведывательное управление Южной Кореи сообщило в пятницу, что Северная Корея направила в российский город Владивосток первоначальный контингент спецназа численностью 1,5 тысячи человек и вскоре отправит еще. В общей сложности Северная Корея решила отправить 12 тысяч военнослужащих на войну в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что его правительство располагает информацией о том, что 10 000 северокорейских солдат могут быть вовлечены в войну на стороне России. Он предупредил, что участие Северной Кореи может стать "первым шагом к мировой войне".

Северная Корея отправила в Россию тысячи контейнеров с боеприпасами. В прошлом месяце начальник военной разведки Украины заявил, что поддержка Северной Кореей военных действий российского диктатора Владимира Путина является "самой большой проблемой", с которой Киев сталкивается со стороны союзников Москвы.

За последние два года сотрудничество между Северной Кореей и Россией достигло своего расцвета. В июне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и Путин подписали соглашение, предусматривающее взаимную военную помощь в случае нападения на одну из стран.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в понедельник в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте осудил военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном и заявил, что его страна будет активно принимать "постепенные ответные меры" .

Как сообщили в офисе Юна, президент Южной Кореи сказал Рютте, что немедленно направит официальных лиц для облегчения обмена информацией с НАТО и предпримет шаги по укреплению сотрудничества в области безопасности.

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