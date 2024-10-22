СМИ: Южная Корея может отправить войска в Украину

Правительство и армия Южной Кореи "рассматривают план отправки в Украину соответствующего количества персонала, включая офицеров разведки [специализирующихся на Северной Корее] и экспертов по тактике врага", пишут СМИ со ссылкой на представителя южнокорейской разведки.

Южнокорейский персонал в Украине будет проводить допросы или предоставлять переводчиков, если северокорейские солдаты будут захвачены украинскими войсками. По сообщениям СМИ, они также будут предоставлять Киеву информацию о военной тактике, доктрине и операциях Северной Кореи.

До сих пор Южная Корея оказывала Украине в основном гуманитарную помощь, но в понедельник Министерство обороны Южной Кореи заявило, что рассмотрит возможность поставки украинцам оружия.

Разведывательное управление Южной Кореи сообщило в пятницу, что Северная Корея направила в российский город Владивосток первоначальный контингент спецназа численностью 1,5 тысячи человек и вскоре отправит еще. В общей сложности Северная Корея решила отправить 12 тысяч военнослужащих на войну в Украине.