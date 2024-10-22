Спортцентр в Инчукалнсе отказался сотрудничать со Sport star после инцидента на тренировке по водному поло

Мальчик обратился к тренеру Вячеславу Терновскому, но тот посоветовал ему продолжать играть. Терновский сказал LTV, что во время игры в водное поло "случаются неприятные столкновения", но драки не было.

После тренировки между Токаревым и отцом мальчика произошел конфликт, в результате которого тренер получил травму. Пострадавший мальчик был доставлен в больницу с сотрясением мозга и различными царапинами на теле.

На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция.

Организация Sport star несколько лет назад была исключена из Латвийской федерации плавания за невыполнение финансовых обязательств. По данным LTV, срок действия тренерского сертификата Терновского истек, и он не проходил переаттестацию. Проводившиеся тренировки по водному поло будет оценивать Государственная служба качества образования (IKVD).

Обучение на этих тренировках велось на русском языке. IKVD поясняет, что использование национального языка не является обязательным на занятиях, если они ведутся не в рамках образовательной программы, имеющей лицензию от государства или самоуправления.

"Проще говоря, если речь идет, например, о занятиях по интересам, которые ведет физическое или, как в данном случае, юридическое лицо, то они могут проходить и на иностранном языке, это не является требованием, что они должны быть на государственном языке", - пояснил LTV заместитель директора департамента надзора IKVD Максим Платонов.

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