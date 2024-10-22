После инцидента во время тренировки по водному поло спортивный центр Инчукалнса расторгнет договор аренды с клубом Sport star, сообщила агентству LETA руководитель отдела коммуникации самоуправления Сигулдского края Зане Леймане.
Спортцентр в Инчукалнсе отказался сотрудничать со Sport star после инцидента на тренировке по водному поло
Арендодатель уже направил Sport star уведомление о приостановке действия договора аренды, а также информацию о расторжении договора аренды.
Ранее сообщалось, что в середине октября во время тренировки, когда дети тренировались вместе со взрослыми, у 13-летнего мальчика возник конфликт с тренером, 37-летним многолетним игроком сборной Латвии Михаилом Токаревым. По предварительным данным, спортсмен побил ребенка. После этого у Токарева возник конфликт с отцом мальчика, произошла драка. Госполиция сообщала, что получила заявления от обеих вовлеченных в конфликт сторон.
После инцидента занятия по программе Sport star в спортивном центре начальной школы Инчукалнса не проводятся. Муниципалитет принимает все меры и будет действовать по результатам проверки в соответствии с требованиями законодательства, сказала Леймане.
Госполиция сообщила LETA, что начала производство по делу об административном правонарушении, но ожидает результатов экспертизы, чтобы определить степень тяжести травм. После этого может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.
Как сообщало Латвийское телевидение (LTV) со ссылкой на мать мальчика, Токарев несколько раз ударил его ногой по животу, груди и спине, а также рукой по голове. После этого ребенок жаловался, что у него "потменело в глазах".
Мальчик обратился к тренеру Вячеславу Терновскому, но тот посоветовал ему продолжать играть. Терновский сказал LTV, что во время игры в водное поло "случаются неприятные столкновения", но драки не было.
После тренировки между Токаревым и отцом мальчика произошел конфликт, в результате которого тренер получил травму. Пострадавший мальчик был доставлен в больницу с сотрясением мозга и различными царапинами на теле.
На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция.
Организация Sport star несколько лет назад была исключена из Латвийской федерации плавания за невыполнение финансовых обязательств. По данным LTV, срок действия тренерского сертификата Терновского истек, и он не проходил переаттестацию. Проводившиеся тренировки по водному поло будет оценивать Государственная служба качества образования (IKVD).
Обучение на этих тренировках велось на русском языке. IKVD поясняет, что использование национального языка не является обязательным на занятиях, если они ведутся не в рамках образовательной программы, имеющей лицензию от государства или самоуправления.
"Проще говоря, если речь идет, например, о занятиях по интересам, которые ведет физическое или, как в данном случае, юридическое лицо, то они могут проходить и на иностранном языке, это не является требованием, что они должны быть на государственном языке", - пояснил LTV заместитель директора департамента надзора IKVD Максим Платонов.
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