Пользовательница приложения Threads 16 октября поделилась неловким случаем, произошедшим в транспорте Rīgas satiksme. По пути домой в ее смартфоне несколько раз активизировался призыв осуществить платеж банковской картой. "Посмотрела вокруг - две дамы, обе читают новости... Поднимаю телефон, и снова просит платить!!! Тогда я поняла, что это был считыватель билетов".

В комментариях другие пользователи приложения указали, что тоже становились свидетелями такой активизации смартфонов. Кроме того, осуществить платеж картой предлагали не только телефоны, но и смарт-часы.

Чтобы понять, что является причиной активизации смартфонов и действительно ли валидатор требует произвести платеж, TVNET+ обратился к представителям Rīgas satiksme.