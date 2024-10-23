В Видземе агрессивный водитель сел за руль c 3,95 промилле алкоголя в крови

Во вторник в 13:17 поступила информация о замеченном в Яункалснаве Калснавской волости Мадонского края водителе, который на транспортном средстве "Toyota" проявлял агрессию при участии в в дорожном движении, угрожая безопасности движения.

При проверке указанной информации автомобиль был остановлен на участке дороги Плявиняс-Мадона-Гулбене. Было установлено, что водитель автомобиля находится в состоянии алкогольного опьянения - концентрация алкоголя в его выдохе составила 3,95 промилле. По факту случившегося начат уголовный процесс.

Госполиция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - тяжкое нарушение, которое может привести к серьезным последствиям как для самого водителя, так и для других участников движения.

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