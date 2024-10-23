Комитет по этике Латвийского общества врачей (LĀB) предложит аннулировать сертификат, выданный врачу Эдгару Меднису, работающему в клинике Āgenskalns, по специальности "педиатр" и дополнительной специальности "гомеопат".
В Обществе врачей предлагают лишить Эдгара Медниса сертификата педиатра и гомеопата
Журналистка Инга Сприньге опубликовала в соцсети X ответ LĀB ей как одному из авторов заявления против Медниса. В ответе говорится, что комитет решил предложить сертификационному совету LĀB аннулировать выданный Меднису сертификат, поскольку врач серьезно нарушил этические нормы.
После смерти не вакцинированного от дифтерии мальчика Меднис написал в Telegram, что родители, забрав двух других своих больных дифтерией детей из больницы, воспользовались своими правами, предусмотренными законом о правах пациентов, и решили отказаться от дальнейшего лечения своих дочерей, поскольку пришли к выводу, что "здоровью и жизни их дочерей может быть нанесен вред, как это было с их младшим братом, которого "залечили" до смерти".
Эти заявления в адрес медиков вызвали резкую реакцию со стороны Детской больницы, призвавшей различные учреждения дать оценку действиям Медниса. Латвийская ассоциация педиатров потребовала приостановить действие сертификата Медниса.
LĀB также осудило эти высказывания и постановило, что комитет по этике общества оценит публичные высказывания Медниса о вакцинации и решит, стоит ли дальше выносить этот вопрос на рассмотрение Сертификационного совета.
Также правление LĀB обратилось в правоохранительные органы с просьбой оценить, можно ли считать публичные высказывания Медниса в социальных сетях языком ненависти. Государственная полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Медниса.
В Госполиции заявили, что Уголовный закон предусматривает ответственность за клевету в отношении другого лица, а не учреждения или компании. С другой стороны, прокуратура утверждала, что врачи не являются особо защищаемой группой, и клевета и должна рассматриваться в рамках гражданского, а не уголовного производства.
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