В Обществе врачей предлагают лишить Эдгара Медниса сертификата педиатра и гомеопата

Журналистка Инга Сприньге опубликовала в соцсети X ответ LĀB ей как одному из авторов заявления против Медниса. В ответе говорится, что комитет решил предложить сертификационному совету LĀB аннулировать выданный Меднису сертификат, поскольку врач серьезно нарушил этические нормы.

После смерти не вакцинированного от дифтерии мальчика Меднис написал в Telegram, что родители, забрав двух других своих больных дифтерией детей из больницы, воспользовались своими правами, предусмотренными законом о правах пациентов, и решили отказаться от дальнейшего лечения своих дочерей, поскольку пришли к выводу, что "здоровью и жизни их дочерей может быть нанесен вред, как это было с их младшим братом, которого "залечили" до смерти".

Эти заявления в адрес медиков вызвали резкую реакцию со стороны Детской больницы, призвавшей различные учреждения дать оценку действиям Медниса. Латвийская ассоциация педиатров потребовала приостановить действие сертификата Медниса.

LĀB также осудило эти высказывания и постановило, что комитет по этике общества оценит публичные высказывания Медниса о вакцинации и решит, стоит ли дальше выносить этот вопрос на рассмотрение Сертификационного совета.

Также правление LĀB обратилось в правоохранительные органы с просьбой оценить, можно ли считать публичные высказывания Медниса в социальных сетях языком ненависти. Государственная полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Медниса.

В Госполиции заявили, что Уголовный закон предусматривает ответственность за клевету в отношении другого лица, а не учреждения или компании. С другой стороны, прокуратура утверждала, что врачи не являются особо защищаемой группой, и клевета и должна рассматриваться в рамках гражданского, а не уголовного производства.

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