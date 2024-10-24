Отвечая на вопрос о 40 перенесенных операциях по реконструкции груди после операции по удалению рака груди, Абу Мери напомнил, что больницы при записи пациентов на конец года должны соответствующим образом зарезервировать финансирование на операцию этих пациентов. В конкретном случае пациентки получат обещанную операцию, но это произойдет только в следующем году, отметил министр, подчеркнув при этом, что от такого рода операции точно не зависят жизни пациентов.

Абу Мери сказали, что нет оснований драматизировать ситуацию со здравоохранением в стране в целом, поскольку больницы справляются с лечением неотложных и острых пациентов.

Как сообщалось, объединение организаций пациентов Onkoalianse не удовлетворены тем, что внезапно были отменены 40 запланированных операций по реконструкции груди для женщин, перенесших рак молочной железы. Эти операции должны были пройти до конца года и оплачивались государством. Они были необходимы пациенткам, которым предстоял второй или третий этап реконструкции после удаления груди

Под отмену попали операции для женщин, которым полностью удалили грудь и которым требовалось заменить временные импланты на постоянные или провести симметризацию второй груди.

Янис Эглитис, член правления Латвийской ассоциации онкологов и руководитель отделения хирургии груди в Латвийском онкологическом центре, пояснил, что ситуация с финансированием операций значительно ухудшилась. Национальная служба здоровья (NVD) уведомила хирургов о том, что операции, превышающие установленные государством квоты, не будут оплачены.

До конца года в Латвийском онкологическом центре отменены 22 операции, а в очереди на второй и третий этап реконструкции сейчас стоят 82 пациентки, сообщает Onkoalianse.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!