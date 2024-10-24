Больницы испытывают проблемы с планированием финансирования в разрезе текущего года, так как они фактически записывают пациентов на операции, на которые деньги не предусмотрены, следует из сказанного министром здравоохранения Хосамом Абу Мери ("Новое Единство") в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.
Министр: больницы фактически записывают пациентов на операции, деньги на которые не предусмотрены (2)
Он пояснил, что медицинские учреждения привыкли записывать пациентов на различные плановые манипуляции во второй половине года, надеясь, что уже осенью страна найдет и выделит на это дополнительное финансирование. В этом году ситуация была иной - дополнительное финансирование в размере около 275 млн евро было зарезервировано для включения в базовое финансирование, рассказал министр. Это означает, что финансирование, которое больницы обычно получали бы только в конце года, им выплачивалось и раньше.
"Вместе с тем проблема со стороны больниц в том, что они и, к сожалению, не следят ежемесячно за теми деньгами, которые выделяет страна. Например, если выделено 100 евро сроком на 12 месяцев, они тратят эти деньги уже за восемь месяцев", - пояснил Абу Мери.
Он напомнил, однако, что во вторник правительство проголосовало за перераспределение более семи миллионов евро Министерству здравоохранения для обеспечения расходов, возникших в первой половине текущего года на оказанные стационарные услуги здравоохранения. "И сейчас, на следующей неделе, в Национальной службе здравоохранения произойдет перераспределение около 7,5 млн [евро], то есть всего около 15 млн [евро] получили в больницах", - добавил министр.
Отвечая на вопрос о 40 перенесенных операциях по реконструкции груди после операции по удалению рака груди, Абу Мери напомнил, что больницы при записи пациентов на конец года должны соответствующим образом зарезервировать финансирование на операцию этих пациентов. В конкретном случае пациентки получат обещанную операцию, но это произойдет только в следующем году, отметил министр, подчеркнув при этом, что от такого рода операции точно не зависят жизни пациентов.
Абу Мери сказали, что нет оснований драматизировать ситуацию со здравоохранением в стране в целом, поскольку больницы справляются с лечением неотложных и острых пациентов.
Как сообщалось, объединение организаций пациентов Onkoalianse не удовлетворены тем, что внезапно были отменены 40 запланированных операций по реконструкции груди для женщин, перенесших рак молочной железы. Эти операции должны были пройти до конца года и оплачивались государством. Они были необходимы пациенткам, которым предстоял второй или третий этап реконструкции после удаления груди
Под отмену попали операции для женщин, которым полностью удалили грудь и которым требовалось заменить временные импланты на постоянные или провести симметризацию второй груди.
Янис Эглитис, член правления Латвийской ассоциации онкологов и руководитель отделения хирургии груди в Латвийском онкологическом центре, пояснил, что ситуация с финансированием операций значительно ухудшилась. Национальная служба здоровья (NVD) уведомила хирургов о том, что операции, превышающие установленные государством квоты, не будут оплачены.
До конца года в Латвийском онкологическом центре отменены 22 операции, а в очереди на второй и третий этап реконструкции сейчас стоят 82 пациентки, сообщает Onkoalianse.
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