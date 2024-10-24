Фото На поле боя в Украине замечена новая российская бронемашина

На распространенных каналом фотографиях транспортное средство видно в действии вблизи линии фронта, и это один из первых подтвержденных случаев наблюдения новой вооруженной платформы.

"Сармат-3" - компактный внедорожник с конфигурацией 4х3.

Он имеет снаряженную массу 3500 кг, рассчитан на перевозку 900 кг груза и оснащен четырехцилиндровым дизелем мощностью 150 лошадиных сил.

Одного бака топлива хватает на 500 километров, поэтому он идеально подходит для действий в труднопроходимой местности.

Это вооруженное транспортное средство оборудовано различными боевыми функциями. Он может быть оснащен различными типами вооружения, в том числе 7,62-мм пулеметами ПКМ, 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами "Корд", 30-мм автоматическими гранатометами АГС-17 или противотанковым ракетным комплексом "Корнет".

Фото: defence-blog.com

"Сармат-3", имеющий место для экипажа из четырех человек, гибок в боевых сценариях, обеспечивая российским войскам как мобильность, так и огневую мощь.

У "Сармат-3" есть и специализированный вариант - "Сармат-3МЭ", предназначенный для медицинской эвакуации. В отличие от базовой модели, имеющей открытый грузовой отсек, этот вариант имеет полностью закрытый отсек, в котором на носилках можно перевозить двух раненых солдат.

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