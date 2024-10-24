Российский спецназ и воздушно-десантные войска начали использовать новейшие легкие бронемашины "Сармат-3" в зонах боевых действий по всей Украине, сообщает российский Telegram-канал "Уголок Ситха".
Фото ⟩ На поле боя в Украине замечена новая российская бронемашина
На распространенных каналом фотографиях транспортное средство видно в действии вблизи линии фронта, и это один из первых подтвержденных случаев наблюдения новой вооруженной платформы.
"Сармат-3" - компактный внедорожник с конфигурацией 4х3.
Он имеет снаряженную массу 3500 кг, рассчитан на перевозку 900 кг груза и оснащен четырехцилиндровым дизелем мощностью 150 лошадиных сил.
Одного бака топлива хватает на 500 километров, поэтому он идеально подходит для действий в труднопроходимой местности.
Это вооруженное транспортное средство оборудовано различными боевыми функциями. Он может быть оснащен различными типами вооружения, в том числе 7,62-мм пулеметами ПКМ, 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами "Корд", 30-мм автоматическими гранатометами АГС-17 или противотанковым ракетным комплексом "Корнет".
"Сармат-3", имеющий место для экипажа из четырех человек, гибок в боевых сценариях, обеспечивая российским войскам как мобильность, так и огневую мощь.
У "Сармат-3" есть и специализированный вариант - "Сармат-3МЭ", предназначенный для медицинской эвакуации. В отличие от базовой модели, имеющей открытый грузовой отсек, этот вариант имеет полностью закрытый отсек, в котором на носилках можно перевозить двух раненых солдат.
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