Министр призвал демократическое общество не бояться "красных линий" России

Военная помощь Латвии Украине в 2024 году достигла 0,25% ВВП, сообщил Минфин. В соответствии с подписанным между президентами Латвии и Украины соглашением о безопасности Латвия обязуется оказывать Украине военную поддержку в том же размере и в 2025 году, и в дальнейшем.

Всемирный банк обеспечил 40% всей международной поддержки экономики Украины, что превышает 50 млрд долларов США. С помощью инструментов международных финансовых институтов Латвия с 2022 года предоставила Украине финансовую поддержку в размере 36 млн евро, при этом большая часть этих средств была направлена при посредничестве Всемирного банка.

В Вашингтоне у Ашераденса еще запланирована двусторонняя встреча с министром финансов Украины Сергеем Марченко, чтобы обсудить экономическую ситуацию в Украине, потребности в бюджетном финансировании и поддержку Латвией Украины.

Кроме того, состоится встреча с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Басани для обсуждения ситуации в Украине и новых инструментов поддержки группы Всемирного банка.

В ежегодных собраниях уполномоченных МВФ и группы Всемирного банка латвийскую делегацию представляют должностные лица Министерства финансов, Банка Латвии, Государственной казны и Службы финансовой разведки.

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