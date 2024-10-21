Дискуссии о бюджете - могут быть поддержаны предложения оппозиции

Валайнис предположил, что оппозиция может захотеть широко обсудить и перенос части пенсий второго уровня на первый уровень.

"Думаю, бюджет подготовлен достаточно сбалансированный", - считает политик и подчеркивает, что на этот раз оппозиции будет сложно выступать с критикой.

Традиционно в бюджетных дебатах громко звучат социальные вопросы, добавил Ашераденс. По мнению министра финансов, одним из главных вопросов, выдвинутых оппозицией, может стать обеспечение финансирования трассы Rail Baltica на следующий период. В бюджете предусмотрено софинансирование в размере 15%, а другое финансирование не планируется.

На этой неделе на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма начнется рассмотрение госбюджета на 2025 год и бюджетные рамки на 2025, 2026 и 2027 годы. В заседании примут участие премьер-министр Эвика Силиня и министр финансов Ашераденс.

На прошлой неделе Сейм передал проект бюджета на следующий год на рассмотрение комиссий.

Доходы консолидированного бюджета страны в следующем году запланированы в размере 15,081 миллиарда евро, а расходы - в размере 17,093 миллиарда евро, предусматривает поддержанный правительством закон о госбюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы.

По сравнению с 2024 годом поступления в госбюджет будут на 583,2 млн евро больше, а расходы - на 876,5 млн евро больше. Планируется, что поступления в основной бюджет составят 10,2 млрд евро, расходы - 12,7 млрд евро, в специальный бюджет - соответственно 5,2 млрд евро и 4,7 млрд евро.

Приоритетами бюджета на следующий год являются внутренняя и внешняя безопасность.

Дефицит бюджета общего правительства на следующий год запланирован в размере 1,3 млрд евро (2,9% от внутреннего валового продукта (ВВП)).

В бюджете планируется установить максимальный потолок госдолга на конец 2025 года в размере 21 млрд евро, или 47,3% ВВП. А ВВП в следующем году запланирован в размере 44,379 млрд евро.

Предложение об изменении налогов на рабочую силу предусматривает увеличение нетто-доходов примерно 95% работающих, то есть всех, чья брутто-зарплата не превышает 4000 евро в месяц. Наибольший прирост предусмотрен именно для наемных работников с зарплатой до 2500 евро.

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