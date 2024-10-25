Гутерриш сказал Путину, что вторжение в Украину является нарушением международного права

Гутерриш встретился с Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани после речи, в ходе которой Гутерриш призвал к "справедливому миру" в Украине.

Он "повторил свою позицию, что вторжение России в Украину произошло с нарушением Устава ООН и международного права", - сообщил пресс-секретарь главы ООН после этой встречи, которую раскритиковал Киев.

Гутерриш также подчеркнул свое обязательство добиться "свободы судоходства в Черном море", заявив, что это важно как для Украины и России, так и для глобальной "продовольственной и энергетической безопасности".

"Он полностью поддерживает продолжение переговоров по этому вопросу", - говорится в заявлении пресс-секретаря Гутерриша, в котором выражается "глубокая признательность" за посреднические усилия Турции.

Черное море является важным торговым маршрутом для Украины, одного из крупнейших в мире экспортеров зерна, но его использование было нарушено с тех пор, как в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России.

Соглашение, достигнутое ООН, позволило Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию через Черное море, но Москва вышла из этого соглашения в 2023 году. Киев, однако, создал морской коридор, который позволяет ему продолжать торговлю.

Гутерриш и Путин, которые ранее встречались в апреле 2022 года, также обсудили конфликт на Ближнем Востоке, 2особенно абсолютную необходимость прекращения огня в секторе Газа и Ливане, а также необходимость предотвращения дальнейшей региональной эскалации", говорится в стенограмме их встречи.

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