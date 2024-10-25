Видео В Лимбажском крае грузовик заставил водителей на "встречке" уклоняться от столкновения

В понедельник утром, двигаясь по трассе A1 в направлении Риги, сотрудники правоохранительных органов заметили водителя Toyota, который ехал со скоростью 147 км/ч за пределами жилого района вместо установленного ограничения в 90 км/ч. Водитель был остановлен и привлечен к ответственности за превышение скорости более чем на 50 км/ч.

Во второй половине того же дня на автостраде A1 в направлении Риги полицейские заметили безрассудный грузовик с эстонскими регистрационными знаками, который совершал обгон, не убедившись в безопасности дорожного движения и не проверив, можно ли вернуться на свою полосу после маневра обгона. Водитель грузового автомобиля создал опасную ситуацию для встречных транспортных средств, которые были вынуждены перестраиваться, чтобы избежать столкновения.

Водитель грузовика, перевозившего опасный груз, был остановлен и оштрафован на 280 евро за агрессивное вождение, что является максимальным штрафом за подобное правонарушение.

Государственная полиция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения является одним из условий безопасного движения - поэтому каждый участник движения должен понимать свою роль в транспортном потоке, а также то, что от действий каждого участника зависит безопасность как его самого, так и других.

Видео: Съемка Госполиции

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