Суд отказал в убежище гражданину РФ, прожившему в Латвии почти 40 лет

В начале этого года в Госпогранохрану поступило заявление гражданина России о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.

В заявлении и на первичном собеседовании мужчина заявил, что прожил в Латвии 38 лет с постоянным видом на жительство. После начала войны в Украине его лишили статуса резидента Латвии.

У него двое детей и есть квартира в Латвии. К России он не имеет никакого отношения, кроме того, что родился в Санкт-Петербурге. Также у него никогда не было родственников в России.

Мужчина попросил оставить его в Латвии, а также помочь оформить действительные документы на жительство, поскольку его могут призывать в армию, а затем отправить на войну.

Летом Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) отказало мужчине в статусе беженца или альтернативного статуса в Латвии, и он обратился в суд.