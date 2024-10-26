Латвия отказала в предоставлении убежища гражданину России, который прожил в Латвии 38 лет и, по его собственным словам, опасается, что Россия отправит его воевать в Украину, сказано в общедоступном решении Административного районного суда.
Суд отказал в убежище гражданину РФ, прожившему в Латвии почти 40 лет
В начале этого года в Госпогранохрану поступило заявление гражданина России о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.
В заявлении и на первичном собеседовании мужчина заявил, что прожил в Латвии 38 лет с постоянным видом на жительство. После начала войны в Украине его лишили статуса резидента Латвии.
У него двое детей и есть квартира в Латвии. К России он не имеет никакого отношения, кроме того, что родился в Санкт-Петербурге. Также у него никогда не было родственников в России.
Мужчина попросил оставить его в Латвии, а также помочь оформить действительные документы на жительство, поскольку его могут призывать в армию, а затем отправить на войну.
Летом Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) отказало мужчине в статусе беженца или альтернативного статуса в Латвии, и он обратился в суд.
Суд установил, что сотрудники Государственной пограничной охраны приняли заявителя от сотрудников Государственной полиции в 2023 году. Он находился в Латвии без действующей визы или вида на жительство и не имел правового статуса в Латвии с 18 июня 2020 года.
После помещения в центр для просителей убежища мужчина без предварительного предупреждения покинул центр.
В другой раз он покинул центр, но вернулся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, не подчинялся законным требованиям сотрудников центра.
Его задержала Государственная пограничная охрана, поскольку мужчина находился в Латвии как гражданин России без действующей визы или вида на жительство.
Из объяснений заявителя суд пришел к выводу, что, хотя заявитель подтверждает свое нежелание вести войну против Украины, выступая тем самым против войны в Украине, он ясно и недвусмысленно выразил свой политический нейтралитет, свое нежелание заниматься политической деятельностью. Следовательно, нет оснований полагать, что по возвращении в Россию заявитель мог бы подвергнуться преследованию из-за своих политических взглядов.
Суд также пришел к выводу, что нет оснований полагать, что заявителю могут грозить пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство наказание по возвращении в страну происхождения.
Принимая во внимание вышеизложенное, суд отклонил ходатайство мужчины о предоставлении статуса беженца или альтернативный статус в Латвии.
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