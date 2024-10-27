В Польше арестовали четырех предполагаемых диверсантов

По данным спецслужбы, в 2024 году активность диверсионных групп, действующих на территории Республики Польша по заданию российских служб, "определенно возросла". "Главными целями стали гражданские объекты, в том числе склады и крупные магазины, а основным методом - поджоги", - уточнялось в пресс-релизе. "Лица, выполнявшие задания российских спецслужб, занимались, в частности, распространением в Европе курьерских посылок с закамуфлированными зажигательными веществами и часовым механизмом, которые поджигались при транспортировке", - утверждают в польской спецслужбе.

Кого вербуют для совершения диверсий

По сведениям АВБ, для выполнения диверсионных заданий вербуются молодые люди - выходцы из стран бывшего СССР, в том числе Украины и Беларуси. "Нередко они связаны с криминальными кругами. Основная мотивация их сотрудничества с российскими спецслужбами - финансовая. Эти люди не всегда руководствуются идеологическими мотивами, часто они декларируют антироссийские взгляды, что не мешает им де-факто осуществлять акции против Украины и стран Запада", - указано в пресс-релизе.

В польской спецслужбе полагают, что цель российских диверсионных операций - "в первую очередь, запугать граждан Польши и западных стран и отбить у них желание оказывать дальнейшую поддержку Украине". "В то же время они являются инструментом, используемым Москвой для проверки устойчивости Польши и наших союзников к гибридным угрозам",- отмечают в Агентстве внутренней безопасности Польши.

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