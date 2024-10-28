CSDD информирует об изменениях в предоставляемых услугах и повышении цен

Стоимость техосмотра для автомобилей категории M1 (легковых) повысится на 8% - с 31,59 евро до 34,1 евро.

Как сообщил председатель правления CSDD Айвар Аксенокс, в настоящее время в стоимость техосмотра входит цена наклейки о его прохождении, но со следующего года она больше не будет предоставляться.

Больше всего подорожает техосмотр автобусов и грузовиков, что связано с введением требований директивы Европейского союза на станциях техосмотра, а также из-за того, что этим транспортным средствам требуется больше времени для прохождения техосмотра.

Стоимость техосмотра для транспортных средств категории N3 (грузовых автомобилей с полной массой более 12 тонн) увеличится на 40% - с 51,58 до 72,18 евро, а категории M3 (автобусов с полной массой более 5 тонн) на 36% - с 52,38 до 71,18 евро.

Также CSDD планирует повысить цены на наиболее трудоемкие и сложные услуги, которые требуют привлечения высококвалифицированных специалистов.

Например, стоимость сдачи экзаменов на права категорий A и B вырастет на 20% - с 29,85 до 35,82 евро, а стоимость определения технических данных автомобиля и сравнения номеров агрегатов повысится на 33% - с 14,42 до 19,25 евро.

В 2,4 раза увеличится плата за выбор номера по желанию с определенной комбинацией цифр.

В настоящее время эта услуга стоит 413,22 евро, а с 1 января будет стоить 983,47 евро.

Как отметил Аксенокc, CSDD финансирует свою деятельность только за счет доходов, получаемых от предоставления услуг. "Наши расходы связаны с различными затратами на услуги других поставщиков. Это не только коммунальные услуги, но и другие расходы. В год CSDD организует около 80 процедур закупок, которые необходимы для обеспечения работы дирекции", - сказал он.

CSDD передаст планируемые изменения расценок на услуги на общественное обсуждение, а затем они будут поданы на утверждение в Кабинет министров.

В прошлом году оборот CSDD составил 60,023 млн евро, увеличившись на 13,8% по сравнению с 2023 годом, а прибыль уменьшилась на 39,8% до 3,953 млн евро.

CSDD является государственным акционерным обществом, которое регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские права, проводит техосмотр автомобилей и оказывает другие услуги. Держателем долей капитала Дирекции является Министерство сообщения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!