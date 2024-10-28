В понедельник, 28 октября, CSDD сообщила о последних изменениях в области техосмотра, регистрации и квалификации, а также о планируемых изменениях в ценах на услуги, предоставляемые CSDD. Проект изменений в ценах на услуги вынесен на публичное обcуждение и опубликован на портале проектов правовых актов.
CSDD информирует об изменениях в предоставляемых услугах и повышении цен
Основные изменения ожидаются в сфере техосмотра. Это связано с рядом новых требований к проведению техосмотра, а также с фактическим изменением цен в результате проведения государственных закупок услуг техосмотра. Как известно, по решению правительства CSDD продал свои доли капитала в предприятиях техосмотра и в 2023 году провел государственную закупку на оказание услуг технического осмотра на 33 станциях техосмотра по всей Латвии. В результате госзакупок поставщики внешних услуг предложили более высокие цены, чем нынешние.
Государственная закупка предусматривала полную реализацию требований Евросоюза (ЕС) в процессах техосмотра, а также в оснащении станций технического осмотра. Кроме того, для повышения доступности техосмотра для населения и качества предоставляемых услуг будут построены четыре новые станции техосмотра - две в Риге (для легковых и грузовых автомобилей) и по одной в Смилтене и Ливаны (для легковых автомобилей). В Смилтене новая станция техосмотра будет введена в эксплуатацию уже в этом году.
В то же время CSDD информирует, что с 2025 года транспортным средствам больше не будут необходимы наклейки техосмотра, поэтому расходы на проведение техосмотра могут вырасти не более, чем на 8%.
Стоимость техосмотра для автомобилей категории M1 (легковых) повысится на 8% - с 31,59 евро до 34,1 евро.
Как сообщил председатель правления CSDD Айвар Аксенокс, в настоящее время в стоимость техосмотра входит цена наклейки о его прохождении, но со следующего года она больше не будет предоставляться.
Больше всего подорожает техосмотр автобусов и грузовиков, что связано с введением требований директивы Европейского союза на станциях техосмотра, а также из-за того, что этим транспортным средствам требуется больше времени для прохождения техосмотра.
Стоимость техосмотра для транспортных средств категории N3 (грузовых автомобилей с полной массой более 12 тонн) увеличится на 40% - с 51,58 до 72,18 евро, а категории M3 (автобусов с полной массой более 5 тонн) на 36% - с 52,38 до 71,18 евро.
Также CSDD планирует повысить цены на наиболее трудоемкие и сложные услуги, которые требуют привлечения высококвалифицированных специалистов.
Например, стоимость сдачи экзаменов на права категорий A и B вырастет на 20% - с 29,85 до 35,82 евро, а стоимость определения технических данных автомобиля и сравнения номеров агрегатов повысится на 33% - с 14,42 до 19,25 евро.
В 2,4 раза увеличится плата за выбор номера по желанию с определенной комбинацией цифр.
В настоящее время эта услуга стоит 413,22 евро, а с 1 января будет стоить 983,47 евро.
Как отметил Аксенокc, CSDD финансирует свою деятельность только за счет доходов, получаемых от предоставления услуг. "Наши расходы связаны с различными затратами на услуги других поставщиков. Это не только коммунальные услуги, но и другие расходы. В год CSDD организует около 80 процедур закупок, которые необходимы для обеспечения работы дирекции", - сказал он.
CSDD передаст планируемые изменения расценок на услуги на общественное обсуждение, а затем они будут поданы на утверждение в Кабинет министров.
В прошлом году оборот CSDD составил 60,023 млн евро, увеличившись на 13,8% по сравнению с 2023 годом, а прибыль уменьшилась на 39,8% до 3,953 млн евро.
CSDD является государственным акционерным обществом, которое регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские права, проводит техосмотр автомобилей и оказывает другие услуги. Держателем долей капитала Дирекции является Министерство сообщения.
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