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Alexandra Nekrasova

Фото Неожиданно умер Костя, один из пяти служебных коней Госполиции

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Служебный конь Госполиции
Служебный конь Госполиции Фото: Valsts policija

Служебный конь Госполиции Константинополь, или Костя, как его называли иппологи, скоропостижно скончался, сообщает полиция.

Еще в августе Госполиция сообщила в социальных сетях, что в группе иппологов насчитывается пять служебных лошадей, включая Костю.

"Уход этого коня - большая потеря для всей Госполиции, ведь Костя за эти годы стал легендарным конем и останется таким навсегда", - написала Госполиция на платформе микроблогов X.

Основные повседневные задачи служебных лошадей - обеспечение общественного порядка на городских мероприятиях и ежедневное патрулирование микрорайонов. В свободное от патрулирования и участия в мероприятиях время лошади проходят интенсивную домашнюю подготовку, где их приучают к различным пугающим факторам - шумам, предметам, звукам, а также поддерживают у них хорошую физическую форму, необходимую для выполнения служебных функций.

Галерея: Служебные лошади Госполиции

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