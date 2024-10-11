Латвия не может позволить себе проект Rail Baltica, поэтому его надо заморозить на год, чтобы решить все финансовые вопросы, заявил в интервью агентству LETA министр сельского хозяйства Арманд Краузе.
"Если у нас нет денег, мы не покупаем люксовые вещи": министр сельского хозяйства о Rail Baltica
Он отметил, что планирование проекта Rail Baltica неверно на государственном уровне. Если когда-то затраты на проект были запланированы в размере 1,9 млрд евро, то теперь они прогнозируются в приблизительном объеме 10 млрд евро.
"Конечно, есть инфляция, но очевидно, что не было надлежащего планирования и продвижения проекта. Лично я не понимаю, как сейчас можно поддержать почти 10-миллиардные расходы на Rail Baltica. Может быть, у многих жителей была мечта, что мы в Риге сядем в поезд и выйдем в Берлине, но сейчас мы понимаем, что садиться в поезд придется в Саласпилсе. 10 млрд евро! У Латвии нет денег, но никто не может честно сказать, что мы вообще не можем позволить себе Rail Baltica", - подчеркнул Краузе.
Министр особо отметил, что такие деньги из бюджета на проект Латвия выделить не может и должна взять кредит. Брюссель изначально обещал профинансировать 85% проекта, но сейчас можно сделать вывод, что реальное финансирование будет намного меньше и может получиться наоборот: 15% даст Брюссель, а 85% должна будет обеспечить Латвия.
"Я не могу согласиться с тем, что мои дети и внуки будут платить за Rail Baltica, к тому же еще нельзя знать, будут ли поезда, которые по этой дороге поедут. О них сейчас никто не говорит ", - отметил Краузе.
Министр подчеркнул, что это его личное мнение. Позиция представляемого Краузе Союза зеленых и крестьян такова, что 85% проекта должна финансировать Европа, трасса Rail Baltica должна пройти через Ригу и нужно четко определить источники финансирования.
"Если у нас нет денег, то мы не покупаем люксовые вещи ни для себя, ни для дома, ни для семьи. В данном случае мы сидим в деревянном сарайчике и мечтаем, что у нас будет дворец, что нам кто-то даст миллиарды на постройку этого дворца", - отметил министр.
Он упомянул и то, что о проекте сложилось много мифов, например, о военной мобильности. Военная мобильность очень важна, но сейчас для ее целей доступна хорошая дорожная сеть, да и в проекте Rail Baltica в Латвии предусмотрено построить только четыре моста, которые значительной ценности в аспекте военной мобильности не имеют. Их, как показывает опыт войны в Украине, уничтожают в первую очередь.
Для военной мобильности гораздо важнее развивать дорожную сеть, пояснил Краузе.
Как сообщалось, 13 июня этого года по предложению 34 депутатов Сейм решил создать парламентскую комиссию по расследованию ошибок в реализации проекта Rail Baltica. Комиссии установлен шестимесячный срок работы.
Также сообщалось, что в соответствии с докладом об исследовании ситуации в проекте Rail Baltica, проведенным высшими ревизионными учреждениями стран Балтии, сейчас нет ясности относительно модели эксплуатации и управления этой железнодорожной магистралью.
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