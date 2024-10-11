"Если у нас нет денег, мы не покупаем люксовые вещи": министр сельского хозяйства о Rail Baltica

"Конечно, есть инфляция, но очевидно, что не было надлежащего планирования и продвижения проекта. Лично я не понимаю, как сейчас можно поддержать почти 10-миллиардные расходы на Rail Baltica. Может быть, у многих жителей была мечта, что мы в Риге сядем в поезд и выйдем в Берлине, но сейчас мы понимаем, что садиться в поезд придется в Саласпилсе. 10 млрд евро! У Латвии нет денег, но никто не может честно сказать, что мы вообще не можем позволить себе Rail Baltica", - подчеркнул Краузе.