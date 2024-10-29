Видео Катер сбил мать с ребенком, которые катались на доске SUP

Инцидент на озере произошел 25 августа. Семья из четырех человек - мама, папа и двое детей - решили провести воскресный день, катаясь на досках SUP. Они также заметили отдыхающих на моторной лодке. Первый раз они проплыли мимо семьи и кто-то с лодки даже помахал рукой.

Линда и ее дочь катались на одной SUP-доске. Ее муж и сын были ближе к лодке и, по словам Линды, видели, как там распивали алкоголь.

Линда понятия не имела, что люди, только что увидевшие ее с ребенком и даже помахавшие ей рукой, могут стать опасными, но она ошибалась.

Край лодки задел доску SUP, а мать и дочь - четырехлетняя Паула - упали в воду.

Увидев, что оба находятся в беспомощном состоянии, на палубе моторной лодки началось веселье. Никто не подумал им помочь.

"Они просто смеялись и издевались. Я кричала - помогите, помогите... Я паниковала, но это был момент, когда мой ребенок бил руками по воде и хватал ртом воздух, и я, как мать, поняла, что никто придет мне на помощь", - вспоминала Линда.

Женщина рассказала, что позже кто-то из лодки крикнул на нее: "Я тебе голову разобью, с*ка!"

Видео: Сюжет программы 4. studijas

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