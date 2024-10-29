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Видео Катер сбил мать с ребенком, которые катались на доске SUP

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Фото: Ekrānuzņēmums no "4. studijas" sižeta

В конце лета семья из Салдуса обратилась к общественности за помощью в установлении личности водителя катера. На озере Циецерес произошел несчастный случай, когда водитель лодки, столкнувшись с отдыхающими на досках SUP, не помог им, а, по словам пострадавших, просто посмеялся над этим, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.

Инцидент на озере произошел 25 августа. Семья из четырех человек - мама, папа и двое детей - решили провести воскресный день, катаясь на досках SUP. Они также заметили отдыхающих на моторной лодке. Первый раз они проплыли мимо семьи и кто-то с лодки даже помахал рукой.

Линда и ее дочь катались на одной SUP-доске. Ее муж и сын были ближе к лодке и, по словам Линды, видели, как там распивали алкоголь.

Линда понятия не имела, что люди, только что увидевшие ее с ребенком и даже помахавшие ей рукой, могут стать опасными, но она ошибалась.

Край лодки задел доску SUP, а мать и дочь - четырехлетняя Паула - упали в воду.

Увидев, что оба находятся в беспомощном состоянии, на палубе моторной лодки началось веселье. Никто не подумал им помочь.

"Они просто смеялись и издевались. Я кричала - помогите, помогите... Я паниковала, но это был момент, когда мой ребенок бил руками по воде и хватал ртом воздух, и я, как мать, поняла, что никто придет мне на помощь", - вспоминала Линда.

Женщина рассказала, что позже кто-то из лодки крикнул на нее: "Я тебе голову разобью, с*ка!"

Видео: Сюжет программы 4. studijas

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