Комиссия Сейма поддержала выдачу депутата для уголовного преследования

Окончательное решение должен будет принять Сейм.

В начале заседания было решено провести закрытое заседание, так как об этом просила прокуратура.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру предъявить обвинение депутату Сейма, семейному врачу Яковину и двум практикующим в Валмиере адвокатам - Эдгару Атлацису и Агнесе Кауце - в рамках уголовного дела о подделке документов.

Как сообщили в KNAB, ведомство получило доказательства того, что двум адвокатам вместе с семейным врачом удалось представить в суд поддельную выписку из амбулаторной медицинской карты пациента в качестве документа, оправдывающего неявку на судебное заседание. В результате преступной деятельности этих лиц суд отложил рассмотрение гражданского дела.

Доказательства, полученные в ходе расследования KNAB, дают достаточные основания утверждать, что присяжный адвокат, специализирующийся на оказании различных юридических услуг, подстрекал семейного врача подделать выписку из медицинской карты коллеги - присяжного адвоката.