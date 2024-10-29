Во вторник, 29 октября, комиссия Сейма по мандатам, этике и представлениям поддержала ходатайство прокурора о выдачи депутата парламента, семейного врача Юрия Яковина для уголовного преследования, сообщило агентство LETA.
Комиссия Сейма поддержала выдачу депутата для уголовного преследования
Окончательное решение должен будет принять Сейм.
В начале заседания было решено провести закрытое заседание, так как об этом просила прокуратура.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру предъявить обвинение депутату Сейма, семейному врачу Яковину и двум практикующим в Валмиере адвокатам - Эдгару Атлацису и Агнесе Кауце - в рамках уголовного дела о подделке документов.
Как сообщили в KNAB, ведомство получило доказательства того, что двум адвокатам вместе с семейным врачом удалось представить в суд поддельную выписку из амбулаторной медицинской карты пациента в качестве документа, оправдывающего неявку на судебное заседание. В результате преступной деятельности этих лиц суд отложил рассмотрение гражданского дела.
Доказательства, полученные в ходе расследования KNAB, дают достаточные основания утверждать, что присяжный адвокат, специализирующийся на оказании различных юридических услуг, подстрекал семейного врача подделать выписку из медицинской карты коллеги - присяжного адвоката.
С другой стороны, присяжный адвокат, вероятно, подала в Видземский районный суд фальшивое заключение о состоянии здоровья и предписаниях врача, тем самым добившись отсрочки судебного заседания и затянув рассмотрение гражданского дела, сообщили KNAB.
KNAB обратил внимание на то, что справки о недееспособности, выписки и различные другие заключения о состоянии здоровья физического лица, предоставляемые практикующими врачами, считаются документами.
Таким образом, подготовка и выдача справки, содержащей ложные сведения о фактическом состоянии здоровья пациента, приравнивается к фальсификации документа.
KNAB призвал прокуратуру предъявить обвинения присяжному адвокату за подстрекательство к фальсификации документа, освобождающего его от обязанностей, а также семейному врачу за подделку документа и присяжному адвокату за использование поддельного документа.
Если Сейм согласится выдать депутата для уголовного преследования, то он сможет продолжить свою работу в Сейме в полном объеме, как участвуя в заседаниях Сейма и комиссий, так и голосуя в них и получая полное вознаграждение за выполнение обязанностей депутата.
В ходе уголовного преследования прокуратура и суд имеют право применить к соответствующему депутату все меры уголовно-процессуального принуждения.
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