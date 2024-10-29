В РФ заочно арестовали актера Артура Смольянинова

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал актера Артура Смольянинова. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, заявила во вторник, 29 октября, пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Смольянинов обвиняется по двум статьям

Находящийся за пределами РФ актер обвиняется в совершении преступления по статьям о возбуждение ненависти и унижении человеческого достоинства, а также в распространении "фейков" о российской армии, заявила далее пресс-служба.

Срок ареста будет исчисляться "с момента экстрадиции Смольянинова на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории РФ", указывается в заявлении.

В январе 2023 года Артур Смольянинов был объявлен в РФ "иностранным агентом", а позже его внесли в перечень "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга. В 2023 году в интервью изданию "Новая газета Европа" Смольянинов заявил, что готов воевать на стороне ВСУ. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить против него уголовное дело.

Артур Смольянинов с начала полномасштабной войны РФ против Украины выступает с антивоенными заявлениями, за что был лишен участия в нескольких финансируемых государством проектах. В октябре 2022 года актер был приговорен к штрафу по административной статье о "дискредитации" ВС РФ. Той же осенью он покинул Россию.

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