Депутата Сейма от "Стабильности!" Пучку накажут за недостаточное знание госязыка

Депутат на прошлой неделе добровольно пришел на языковую проверку, но не прошел ее. Еще раз, на этот раз обязательно, на языковую проверку Пучку и его однопартийца Ефимия Клементьева могут направить остальные депутаты Сейма - голосование по этому вопросу планируется уже на этой неделе.

Пучка на проверку в Центр государственного языка пришел сам, и его знание языка было оценено как недостаточное. Поэтому депутат будет административно наказан, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении LTV.

Сейм на этой неделе должен принять решение о том, направлять ли его и его коллегу на языковую проверку на этот раз в Государственный центр содержания образования.

Как указал председатель комиссии Сейма по мандатам Янис Вуцанс, это проверка того, знает ли он язык на уровне С2.

Если Сейм примет решение, то депутату нужно будет явиться на проверку в течение пяти месяцев. Экзамен позволительно сдавать дважды. В случае, если будет констатировано, что знание латышского языка депутатом не соответствует требованиям, Сейму придется принять решение о его исключении из состава Сейма.

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