Плохие демографические показатели и эмиграция привели к сокращению числа преступников в Латвии, но в то же время может увеличиться количество мелких краж, заявил во вторник на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции генеральный прокурор Юрис Стуканс.
Генпрокурор: из-за плохих демографических показателей уменьшается и количество преступников
По прогнозам прокуратуры, в 2025 году будет зарегистрировано 31 000 уголовных процессов, надзор за которыми осуществляют прокуроры. Прогноз на 2026 год показывает, что количество таких дел уменьшится на тысячу. В 2025 году в прокуратуре будет завершено 4200 уголовных процессов, а в 2026 году - 4000.
Комментируя эти прогнозы, Стуканс отметил, что, если рождается меньше людей, то "уменьшается и процент тех, кто совершает преступления". Однако многие латвийцы уехали за границу, поэтому у прокуратуры растут объемы международного сотрудничества, поскольку больше латвийцев совершают преступления за рубежом.
"Совершенные в другой стране преступления у нас не регистрируются, поэтому, учитывая общее сокращение численности населения, мы наблюдаем уменьшение количества уголовных процессов", - сказал генпрокурор.
В то же время Стуканс предупредил, что в этом году может увеличиться количество мелких краж.
"К сожалению, многие люди вынуждены или готовы совершить мелкие кражи в торговых центрах. Но количество серьезных и тяжких преступлений не растет", - добавил генпрокурор.
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