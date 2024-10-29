Генпрокурор: из-за плохих демографических показателей уменьшается и количество преступников

По прогнозам прокуратуры, в 2025 году будет зарегистрировано 31 000 уголовных процессов, надзор за которыми осуществляют прокуроры. Прогноз на 2026 год показывает, что количество таких дел уменьшится на тысячу. В 2025 году в прокуратуре будет завершено 4200 уголовных процессов, а в 2026 году - 4000.

Комментируя эти прогнозы, Стуканс отметил, что, если рождается меньше людей, то "уменьшается и процент тех, кто совершает преступления". Однако многие латвийцы уехали за границу, поэтому у прокуратуры растут объемы международного сотрудничества, поскольку больше латвийцев совершают преступления за рубежом.

"Совершенные в другой стране преступления у нас не регистрируются, поэтому, учитывая общее сокращение численности населения, мы наблюдаем уменьшение количества уголовных процессов", - сказал генпрокурор.

В то же время Стуканс предупредил, что в этом году может увеличиться количество мелких краж.

"К сожалению, многие люди вынуждены или готовы совершить мелкие кражи в торговых центрах. Но количество серьезных и тяжких преступлений не растет", - добавил генпрокурор.

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