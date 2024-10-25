Для улучшения демографической ситуации Министерство благосостояния предлагает обеспечить доступность детских садов с одного года, ввести дополнительные услуги по уходу за детьми, в том числе после начальной школы, пересмотреть налоговые льготы и пособия, а также увеличить другую поддержку до и после появления ребенка в семье, говорится в докладе министерства о ситуации с демографической политикой в стране.
Детсады с одного года и не только: как Латвия планирует улучшать демографию
Для улучшения демографической ситуации министерство предлагает три направления деятельности: каждый ребенок - это ценность, качественная среда обитания и содействие миграции и реэмиграции.
Для первого направления деятельности - каждый ребенок - это ценность - Минблаг предлагает десятки новых действий, большинство из которых потребуют дополнительного финансирования.
Минблаг предлагает предоставлять услуги детского сада для детей в возрасте от одного года, включая бесплатное питание.
Министерство также предлагает принимать в муниципальный детский сад детей, которые не проживают в данном самоуправлении, но родители работают в этом самоуправлении. Кроме того, министерство предлагает расширить группы, для которых прием в детские сады должен быть приоритетным, например, дети, чьи родители имеют функциональные нарушения, дети из многодетных семей и дети, воспитываемые одним взрослым.
Министерство также предлагает создать более широкую систему присмотра за детьми дошкольного возраста, включая кратковременный присмотр. Министерство рекомендует подумать о предоставлении таких услуг по присмотру вне времени работы детских садов и после окончания уроков в начальной школе, а также для детей, чьи родители имеют ненормированный рабочий день.
Некоторые меры направлены на улучшение доступа к дородовому, родовому и послеродовому уходу и поддержке молодых родителей. Например, Минблаг поощряет введение детского приданого, профилактической программы здравоохранения во время беременности и в послеродовой период, чтобы способствовать положительному опыту молодых семей, а также создание сети менторов в самоуправлениях для молодых и будущих родителей.
Министерство также предлагает оплачивать три медицинские процедуры оплодотворения, если первая оказалась неудачной. В настоящее время после одной неудачной ЭКО оплачивается еще одна процедура.
Минблаг подчеркивает необходимость улучшения психоэмоциональной поддержки родителей в случае перинатальной смертности.
В целях обеспечения финансовой стабильности семей Минблаг предлагает увеличить различные пособия, связанные с рождением ребенка, а также пересмотреть целевые группы и объекты взносов социального страхования.
Например, Минблаг предлагает ввести оплачиваемый декретный период для неработающих женщин, аналогичный декретному отпуску для работающих женщин. Также министерство предлагает пересмотреть размер семейного государственного пособия на всех детей, предложив установить его на том же уровне для первого ребенка, что и для второго. В то же время Минблаг хотел бы распространить это пособие на детей в возрасте 16 лет и старше, если ребенок учится в высшем учебном заведении. В то же время предлагается выплачивать это пособие уже с момента рождения ребенка.
Минблаг также предлагает ввести новую поддержку для родителей близнецов или тройняшек, рассмотрев возможность продления оплачиваемого отпуска для отцов в случае многоплодных родов.
Министерство также призывает больше думать о поддержке семейного жилья. Например, грант на покупку жилья при рождении третьего ребенка и пропорционально большая сумма при рождении каждого последующего ребенка. Государство выступало бы гарантом по ипотеке для многодетной семьи.
Минблаг также призывает создать систему поддержки семей с детьми, которые потеряли близких или столкнулись с другими кризисными ситуациями, например, разводом.
Это лишь небольшая часть планов Министерство благосостояния. Среди других мер - расширение доступа к медицинским услугам для детей, повышение устойчивости пожилых людей к рынку труда, мотивация и вовлечение экономически неактивного населения в рынок труда и т. д.
Второе направление действий - качественная среда обитания - включает меры по обеспечению здорового и безопасного образа жизни, умного и образованного общества, устойчивой инфраструктуры для граждан и экономики, а также безопасных условий жизни.
Третье направление действий направлено на содействие плановой миграции и реэмиграции.
Некоторые из идей, включенных в доклад, были представлены министерством в качестве приоритетных действий для бюджета на 2025 год, но не были одобрены.
Как уже ранее указывало министерство, по прогнозам статистического бюро Евросоюза Eurostat, население Латвии продолжит сокращаться и в период с 2022 по 2070 год уменьшится на треть - до 1,3 миллиона человек.
Демографическая ситуация в основном характеризуется снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни. По данным Минблага, демографическая ситуация в Латвии в настоящее время характеризуется отрицательным естественным приростом населения. Также наблюдается увеличение продолжительности жизни, что способствует старению населения и росту демографического бремени.
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