Детсады с одного года и не только: как Латвия планирует улучшать демографию

Некоторые меры направлены на улучшение доступа к дородовому, родовому и послеродовому уходу и поддержке молодых родителей. Например, Минблаг поощряет введение детского приданого, профилактической программы здравоохранения во время беременности и в послеродовой период, чтобы способствовать положительному опыту молодых семей, а также создание сети менторов в самоуправлениях для молодых и будущих родителей.

Например, Минблаг предлагает ввести оплачиваемый декретный период для неработающих женщин, аналогичный декретному отпуску для работающих женщин. Также министерство предлагает пересмотреть размер семейного государственного пособия на всех детей, предложив установить его на том же уровне для первого ребенка, что и для второго. В то же время Минблаг хотел бы распространить это пособие на детей в возрасте 16 лет и старше, если ребенок учится в высшем учебном заведении. В то же время предлагается выплачивать это пособие уже с момента рождения ребенка.