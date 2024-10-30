8 ноября в 19:00 в киногалерее Ksuns (Elizabetes 83/85) выступит украинский комик Сергей Детков.
Сергей Детков выступит в Риге cо своим новым стендап-концертом
Новая программа, новый Сергей Детков. До этого вы могли видеть любителя пива и амбасадора лени. Сейчас к нам едет Сергей Детков, который встает в 5 утра, правильно питается и даже пробежал недавно 10км.
И это не мотивационная лекция - это отчет о проделанной работе и рассуждение, какая же жизнь ему нравится больше!
Бывший участник многих успешных юмористических проектов, а ныне независимый стендап-комик представит новую программу о жизни в Европе и пути к настоящему себе.
- Когда? 8 ноября 19:00 (Вход зрителей с 18:15)
- Где? Рига, Kinogalereja K.Suns, ул. Элизабетес, 83/85
Билеты на ticketshop.lv.
P. S. До начала мероприятия работает бар, просьба приходить хотя бы за 30 минут до начала концерта, чтобы заказать напитки и занять свои места в зале.
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