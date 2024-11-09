"Назло вам!". Эвалд Дукуль о запрете российских телеканалов

Есть много примеров, когда друзья из-за войны после 2022 года перестали общаться. Есть такие семьи, где родители с детьми или родственники вовсе не разговаривают либо стараются обходить эту тему. Эвалд как раз такой пример.

"У меня в семье есть определённые родственники, которые оправдывают нападение на Украину. Мы не спорим, не дискутируем. А смысл? Ну, что это изменит? Они не переубедят меня, я не переубежу их. Так и живём. Я себя зарою сегодня, наверно, но я был на таких тусовках семейных, где Шаман звучал, но недолго, разумеется. Я долго не дал этому звучать, просто взял и переключил молча", - поделился Эвалд.

В интервью речь также зашла о российских телеканалах, которые официально в Латвии запрещены, но, несмотря на это, люди находят возможность каким-то образом смотреть пропаганду по телевизору. В этом легко убедиться в вечернее время суток, прогуливаясь через дворы микрорайонов вдоль первых этажей. Дукуль считает, что в принудительном запрете ничего хорошего нет.