"Я думаю, запрещать нельзя", - о запрете российских телеканалов на территории Латвии высказался журналист LTV Эвалд Дукуль, который стал гостем программы "Кто вам платит?" на RUS TVNET.
"Назло вам!". Эвалд Дукуль о запрете российских телеканалов
Есть много примеров, когда друзья из-за войны после 2022 года перестали общаться. Есть такие семьи, где родители с детьми или родственники вовсе не разговаривают либо стараются обходить эту тему. Эвалд как раз такой пример.
"У меня в семье есть определённые родственники, которые оправдывают нападение на Украину. Мы не спорим, не дискутируем. А смысл? Ну, что это изменит? Они не переубедят меня, я не переубежу их. Так и живём. Я себя зарою сегодня, наверно, но я был на таких тусовках семейных, где Шаман звучал, но недолго, разумеется. Я долго не дал этому звучать, просто взял и переключил молча", - поделился Эвалд.
В интервью речь также зашла о российских телеканалах, которые официально в Латвии запрещены, но, несмотря на это, люди находят возможность каким-то образом смотреть пропаганду по телевизору. В этом легко убедиться в вечернее время суток, прогуливаясь через дворы микрорайонов вдоль первых этажей. Дукуль считает, что в принудительном запрете ничего хорошего нет.
"Я думаю, запрещать нельзя. Это моё личное мнение. Как в детстве, когда запрещают что-то делать с друзьями, допоздна гулять, по стройкам бегать или ещё что-то. Родители запрещают это делать - и у тебя желание вдвойне. И потом, когда ты дорываешься до этого, ты отрываешься по полной программе. Так же и здесь. Тебе запрещают, говорят: "Нет, вот эти каналы ты смотреть не будешь". - "В смысле? Я живу в демократической стране. Кто мне что-то должен запрещать здесь? Закрыли мне доступ, я найду способы, как смотреть эти каналы. Назло вам!". Это так же, как в России запретили Facebook и Instagram. Разве мы не видим, что россияне до сих пор сидят в Instagram? Сидят", - говорит Дукуль.
"Нужно образовывать. Тот же LSM+, тот же RUS TVNET. Помогать им развиваться, а не пытаться закрыть.
Не пытаться демотивировать людей смотреть общественные СМИ, которые, на секундочку, оплачиваются из госсредств. Это не значит, что мы ходим и говорим, какое правительство хорошее. Нет, мы тоже их хаем. Мы тоже копаемся и пытаемся выявить какую-то коррупцию, какие-то недочёты. Но не надо пытаться своей риторикой подвести к тому, что нас надо закрыть, мы агрессоры, мы рука Кремля и мы пытаемся какую-то российскую позицию поддерживать. Только те, кто не смотрел и никогда не видел наши материалы, могут так судить".
Полностью интервью с Эвалдом Дукулем вы можете прочитать и посмотреть здесь:
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