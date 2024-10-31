Чт, 31.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Фото На Эспланаде демонтировали памятник Барклаю-де-Толли

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Снос памятника Барклаю-де-Толли в центре Риги
Снос памятника Барклаю-де-Толли в центре Риги Фото: Vilnis Ķirsis/X

Прошедшей ночью на Эспланаде была демонтирована статуя русского полководца Михаила Барклая-де-Толли, сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис.

Также с Эспланады был убран постамент, на котором стоял памятник.

Рижская дума приняла решение о демонтаже памятника 16 октября этого года. Против демонтажа голосовали депутаты от "Согласия", Русского союза Латвии и депутат от партии "Честь служить Риге" Наталия Абола. Воздержались депутаты от "Для развития Латвии" и "Честь служить Риге", а Игорь Соломатин ("Согласие") и независимый депутат Яков Плинер отсутствовали.

Памятник был установлен на Эспланаде в 1913 году, а в 1915 году его демонтировали, оставив только постамент. В 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга на нем была установлена копия статуи.

Видео: Пикет против сноса памятника Барклаю-де-Толли

Управление национального культурного наследия Латвии не возражало против переноса постамента памятника. Администрация отметила, что он не является памятником культуры, охраняемым государством, но имеет культурную и историческую ценность, поэтому его разрушение недопустимо.

Сама статуя после демонтажа будет возвращена Гомбергу.

Фото: Протест против сноса статуи Барклая-де-Толли

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх