США: Тысячи северокорейских солдат достигли Курской области

По словам Блинкена, из 10 000 северокорейских солдат, которые, как считают США, прибыли в Россию, до 8000 уже размещены в граничащей с Украиной Курской областью.

"Мы еще не видели, чтобы этих солдат отправляли в бой против сил Украины, однако мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни", - заявил на пресс-конференции после переговоров США и Южной Кореи Блинкен.

Россия обучила северокорейских солдат использованию артиллерии и беспилотников, базовым пехотным операциям, включая расчистку окопов, что свидетельствует о том, что Москва планирует использовать эти силы в операциях на передовой, указал Блинкен.

Если эти солдаты вступят в бои или операции по боевой поддержке, они станут законными военными целями, добавил он.

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