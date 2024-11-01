Минувшей ночью в Шкяунской волости Краславского края пограничники остановили микроавтобус, замаскированный под транспорт Государственной пограничной службы, в котором находились 25 нелегальных мигрантов. В Министерстве внутренних дел подтвердили: микроавтобус был не только стилизован под официальное транспортное средство, но и оснащен поддельными номерными знаками, идентичными регистрационному номеру настоящего транспорта пограничной службы.
В микроавтобусе, замаскированном под транспорт погранслужбы, задержаны 25 нелегалов
Подозревая неладное, пограничники остановили Renault Master, управляемый гражданином Украины, рядом с которым находился еще один пассажир, также гражданин Украины. Как выяснилось, оба они планировали перевезти 25 мигрантов из Азии, незаконно пересекших границу с Беларусью.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, вменяющее перевозчикам умышленное содействие нелегальному пребыванию в Латвии более чем пяти лицам. Все 25 мигрантов были возвращены на белорусскую сторону.
Министр Внутренний дел Рихард Козловскис провел аналогию с инцидентом, случившимся в начале октября, когда перевозчики использовали автобус, стилизованный под транспорт полиции.
Министр отметил, что подобные случаи свидетельствуют о масштабной деятельности сети нелегальных перевозчиков мигрантов, функционирующей уже давно и оцениваемой в миллиарды. "Если рассматривать недавний случай в Айзкраукле, то успешная реализация замысла могла бы принести им значительный доход. Очевидно, такие преступники готовы идти на риск", -добавил Козловскис.
Министр подчеркнул, что латвийская пограничная служба ведет неустанную профессиональную работу, о чем свидетельствуют регулярные задержания.
Нелегальный бизнес по перевозке мигрантов носит международный характер, хотя участие местных жителей также исключить нельзя.
По словам Козловскиса, ситуация с незаконным пересечением границы волнообразна: бывают спокойные дни, а иногда фиксируется крупный поток нарушителей. С начала года в Латвии уже задержали более 5000 незаконных мигрантов.
Ранее сообщалось, что 8 октября на границе после длительной операции, включая погоню и стрельбу, были задержаны десятки мигрантов из Беларуси и их перевозчики. Тогда для транспортировки нелегалов использовался микроавтобус с поддельной маркировкой полиции, мигалками и фальшивым номерным знаком, совпадающим с номером реальной полицейской машины.
Фото: В августе в Краславском крае в микроавтобусе были найдены 24 нелегальных мигранта
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