"Балтийская премия/Baltic Awards" - новый проект Фонда Инессы Галанте, который создается в сотрудничестве с общественными и образовательными организациями, профессиональными объединениями и дипломатическими представителями трех стран Балтии - Латвии, Литвы и Эстонии.
Награда вручается выдающимся деятелям балтийских стран за вклад в развитие своей отрасли, подчеркивая значимость региона в европейском контексте. Премия станет масштабным и важным международным событием, которое будет проходить каждый год в Риге и в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале в течение нескольких дней.
Награды премии будут ежегодно ротироваться между странами. В 2025 году "Балтийская премия" будет вручена в следующем порядке:
- деятелям Литвы - за значительный вклад в науку;
- деятелям Латвии - за значительный вклад в искусство и музыку;
- деятелям Эстонии - за значительный вклад в архитектуру.
Кроме того, будет вручен Гран-при за выдающийся вклад в развитие определенной отрасли.