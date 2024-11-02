"Балтийская премия/Baltic Awards" - новый проект Фонда Инессы Галанте, который создается в сотрудничестве с общественными и образовательными организациями, профессиональными объединениями и дипломатическими представителями трех стран Балтии - Латвии, Литвы и Эстонии.

Награда вручается выдающимся деятелям балтийских стран за вклад в развитие своей отрасли, подчеркивая значимость региона в европейском контексте. Премия станет масштабным и важным международным событием, которое будет проходить каждый год в Риге и в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале в течение нескольких дней.

Награды премии будут ежегодно ротироваться между странами. В 2025 году "Балтийская премия" будет вручена в следующем порядке:

деятелям Литвы - за значительный вклад в науку;

деятелям Латвии - за значительный вклад в искусство и музыку;

деятелям Эстонии - за значительный вклад в архитектуру.

Кроме того, будет вручен Гран-при за выдающийся вклад в развитие определенной отрасли.

Номинанты в каждой стране будут отобраны профессионалами и ассоциациями конкретной отрасли. Каждый номинант оценивается с точки зрения значимости, новаторства и резонанса его вклада в балтийский и европейский контекст.