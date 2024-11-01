Скинхедов обвиняют в нападении на панка, расовой ненависти и съемке на камеру

В апреле этого года полиция возбудила уголовный процесс по факту того, что представитель субкультуры скинхедов с помощью социальных сетей несколько раз осуществлял действия, направленные на разжигание расовой ненависти.

Также представитель субкультуры скинхедов, применяя насилие и угрозы против представителя панк-субкультуры, совершил действия, направленные на разжигание вражды.

Указанные действия снимала на мобильный телефон его девушка, после чего это видео было размещено в социальных сетях. Ей также предложено предъявить обвинение за упомянутые действия.

В ходе расследования уголовного дела были получены доказательства и других уголовных правонарушений, совершенных лицами, а именно умышленного причинения ущерба имуществу, а также действий, направленных на возбуждение расовой ненависти, если они связаны с угрозами.

Ранее Служба госбезопасности Латвии (VDD) заявляла, что в последнее время выявлен рост числа молодых людей, которые проявляют повышенный интерес к идеологиям правого экстремизма и делятся своими взглядами в социальных сетях и на коммуникационных платформах, пытаясь найти единомышленников как в Латвии, так и в других странах.

В целях предотвращения распространения правого экстремизма в обществе усилены профилактические меры, в тесном сотрудничестве с Государственной полицией выявляются сторонники насильственного экстремизма.

Ранее сообщалось, что в этом году несколько скинхедов уже были осуждены судом первой инстанции за преступления.

Так, Рижский городской суд приговорил двух скинхедов к условному тюремному заключению и пробационному надзору за нападение на гражданина Камеруна.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!