Видео В Риге возле Брасовского моста произошло столкновение легкового автомобиля и трамвая

Трамвай как раз начал набирать скорость, чтобы заехать на Брасовский мост.

В результате столкновения образовалась пробка.

Живущий рядом с рельсами Гатис рассказывает, что такую серьезную аварию видит в этом месте впервые, и считает перекресток безопасным и хорошо просматриваемым.

Трамвай мог продолжать путь, а микроавтобус пришлось доставить в сервис.

Видео: сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!