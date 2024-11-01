Пт, 1.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins

Видео В Риге возле Брасовского моста произошло столкновение легкового автомобиля и трамвая

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Трамвай 1 маршрута. Иллюстративное фото
Трамвай 1 маршрута. Иллюстративное фото Фото: Līga Gredzena/LETA

Выполняя левый поворот с улицы Клуса на улицу Миера, водитель микроавтобуса не заметил приближающийся трамвай и попал в ДТП, сообщает программа Degpunktā.

Трамвай как раз начал набирать скорость, чтобы заехать на Брасовский мост.

В результате столкновения образовалась пробка.

Живущий рядом с рельсами Гатис рассказывает, что такую серьезную аварию видит в этом месте впервые, и считает перекресток безопасным и хорошо просматриваемым.

Трамвай мог продолжать путь, а микроавтобус пришлось доставить в сервис.

Видео: сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх