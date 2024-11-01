Выполняя левый поворот с улицы Клуса на улицу Миера, водитель микроавтобуса не заметил приближающийся трамвай и попал в ДТП, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ В Риге возле Брасовского моста произошло столкновение легкового автомобиля и трамвая
Трамвай как раз начал набирать скорость, чтобы заехать на Брасовский мост.
В результате столкновения образовалась пробка.
Живущий рядом с рельсами Гатис рассказывает, что такую серьезную аварию видит в этом месте впервые, и считает перекресток безопасным и хорошо просматриваемым.
Трамвай мог продолжать путь, а микроавтобус пришлось доставить в сервис.
Видео: сюжет программы Degpunktā
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