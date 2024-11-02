VUGD получила почти 200 вызовов из-за повреждений, нанесенных бурей

В Земгале поступило 16 звонков, в Латгале - 15, а в Курземе - 14.

Информация о еще более чем 40 заявках передана другим службам и учреждениям.

В основном жители сообщали о деревьях, упавших на проезжую часть дороги, например, на улице Стацияс в Скулте.

Из Ропажского края и с улицы Саулгожу в Риге поступили сообщения о падении дерева на автомобиль. На улице Зиемелю в Риге дерево упало на жилой дом.

В Приекульской волости Цесисского края на небольшом участке дороги упали несколько деревьев. Кроме того, в нескольких местах деревья упали на электрические провода.

VUGD отметила, что по количеству обращений особенно выделяется Скултская волость Лимбажского края, где было получено более десяти заявок на проведение работ по ликвидации последствий сильного ветра.

В Риге поступило большое количество обращений по поводу зданий, где ветер сорвал металлические конструкции и части кровли, сообщили в VUGD. С восьми жилых домов в Риге ветер сорвал какие-либо конструкции - например, часть фасада на улице Тинужу, часть крыши на улице Аристида Бриана и Бривибас гатве.

Спасатели еще продолжают устранять в некоторых местах ущерб, нанесенный сильным ветром, но количество поврежденных зданий быстро уменьшается с каждым часом, добавляет VUGD.

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