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Alexandra Nekrasova

Из-за поваленного ветром дерева в Риге нарушилось движение на маршруте 36-го автобуса

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Салон автобуса
Салон автобуса Фото: Schutterstock.com

Вечером в воскресенье, 3 октября, упавшее дерево на улице Буллену в Риге нарушило работу автобуса 36-го маршрута (Иманта - Вакарбулли), сообщает муниципальное предприятие Rīgas satiksme на платформе X.

Вскоре после 22:00 движение автобусов по маршруту было восстановлено.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки в Риге автобусами, трамваями и троллейбусами, а также управляет парковками на улицах города.

Единственным собственником компании является Рижская дума.

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