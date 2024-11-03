Вечером в воскресенье, 3 октября, упавшее дерево на улице Буллену в Риге нарушило работу автобуса 36-го маршрута (Иманта - Вакарбулли), сообщает муниципальное предприятие Rīgas satiksme на платформе X.
Из-за поваленного ветром дерева в Риге нарушилось движение на маршруте 36-го автобуса
Вскоре после 22:00 движение автобусов по маршруту было восстановлено.
Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки в Риге автобусами, трамваями и троллейбусами, а также управляет парковками на улицах города.
Единственным собственником компании является Рижская дума.
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