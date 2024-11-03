Из-за поваленного ветром дерева в Риге нарушилось движение на маршруте 36-го автобуса

Вскоре после 22:00 движение автобусов по маршруту было восстановлено.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки в Риге автобусами, трамваями и троллейбусами, а также управляет парковками на улицах города.

Единственным собственником компании является Рижская дума.

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