Высокая явка, голосование в ресторанах и обвинения во вмешательстве России. Как прошел второй тур выборов президента Молдовы

Избирательный участок, на котором мы находимся, расположен в детском саду недалеко от центра города, поэтому избиратели берут бюллетени под взглядом улыбающегося солнышка, нарисованного на стене, а председатель и секретарь комиссии сидят возле зеленого коврика, на котором изображены два улыбающихся клоуна.

Настроение у членов комиссии - под стать этому антуражу. "Если вы хотели увидеть пожилых людей, то это вам с утра нужно было приходить. Тут у нас рядом кладбище, так они по темноте боятся к нам идти, сейчас идут только самые бесстрашные", - говорит одна из них.

Уже серьезно они добавляют: о значении этих выборов столько говорили в СМИ, что в Яловени, по месту прописки, приехали голосовать даже те, кто давно не появлялся в родных местах. За два часа до закрытия участков явка тут уже превысила показатели первого тура.

Наконец на участок заходит семейная пара постарше, лет под 50. С ними на участок пришла их дочь, совсем юного вида студентка одного из кишиневских вузов. И тут оказалось, что по правилам она должна проголосовать не в Яловени, а в столице. Расстроенная девушка попыталась упросить членов комиссии - кто-то из них даже знал ее лично, но закон есть закон: проголосовать ей не позволили.