В Молдове завершилось голосование во втором туре президентских выборов, на которых действующий президент и инициатор укрепления связей с Европой Майя Санду соревнуется с бывшим генпрокурором Александром Стояногло - его считают сторонником сближения с Россией.
Высокая явка, голосование в ресторанах и обвинения во вмешательстве России. Как прошел второй тур выборов президента Молдовы
Несмотря на существенный перевес Санду в первом туре (она получила 42,4% против 25,9% у Стояногло), интрига здесь сохраняется до последнего.
По данным Центризбиркома, на момент завершения голосования явка составила 54%, то есть в выборах приняло участие около 1,6 млн избирателей.
Корреспонденты Би-би-си рассказывают, как проходило голосование в родных местах кандидатов и за границей - диаспоры молдаван в странах Европы и в России максимально мотивированы, их голоса будут многое значить.
Родина Санду: Молдова или Мальдивы
Илья Барабанов, село Рисипень
Небольшое село Рисипень в Фалештском районе Молдовы расположено неподалеку от границы с Румынией и известно тем, что именно тут родилась Майя Санду. В первом туре она разгромила тут Александра Стояногло, набрав больше 200 голосов, тогда как за экс-генпрокурора проголосовало лишь 50 местных жителей.
Избирательный участок в Рисипени находится в местной школе, которую когда-то заканчивала будущая президент. "У нас в основном по утрам голосуют, - рассказывает секретарь комиссии, регистрируя нас на участке. - Люди в церковь идут, а по пути домой - на участок".
Учительница русского языка Валентина сидит под большим портретом Штефана Великого - канонизированного героя молдавской истории. Сегодня она наблюдатель от кандидата Санду, а когда-то учила ее русскому языку. "За два часа до вашего приезда ее мама приезжала голосовать, - рассказывает она - А неподалеку живут ее дядя и тетя".
Бывшей ученицей Валентина очень гордится и огорчается, что в селе нашлись те, кто проголосовал за ее конкурента, она уверена, что это дело рук беглого олигарха Илана Шора, который считается пророссийским деятелем.
Главная заслуга Санду, по ее мнению, что Молдова стала известна на европейской арене: "Лет двадцать назад я приезжала в Италию и там никто не знал: Молдова или Мальдивы. Хотела бы я жить на Мальдивах", - смеется учительница.
Ни одного портрета выпускницы в школе не висит. По словам Валентины, Санду бы это не одобрила. Но на одной из стен есть список известных выпускников, тут и врач, и журналистка, и Майя Санду со своей сестрой. Но список довольно старый, про обеих сказано, что они известные экономисты.
Появление журналистов Би-би-си в Рисипенях не прошло не замеченным. Сразу на выходе с участка нас останавливает полицейский для проверки документов, фотографирует аккредитации и куда-то их отсылает. А затем по селу за нами передвигаются двое штатских на машине, фотографируют наш автомобиль, не скрываясь, подходят, чтобы послушать, о чем мы говорим с местными жителями.
Говорят в Рисипени преимущественно на румынском, так что найти тут собеседников не так-то просто. На остановке, где люди ждут автобуса до Кишинева, местный пенсионер Константин говорит, что тоже голосует за Санду, потому что поддерживает ее стремление в Европейский союз. Но несколько женщин с нами разговаривать отказываются: "Зачем нам говорить на русском? Мы в Молдове живем!".
Мы находим дом, в котором провела детство президент Молдовы. Соседи говорят, что в Рисипени она приезжает почти каждый год после Пасхи навестить могилу отца. Проживающий напротив бывшего дома Санду Николай говорит, что с утра тоже сходил проголосовать, но за кого он отдал свой голос, говорить отказывается.
Кажется, он один из немногих здесь, кто не в восторге от действующего президента, он жалуется, что молодежь из села уезжает: "Раньше на этой улице было полно людей, а сейчас нас тут пятеро осталось", - рассказывает он.
По пути из Рисипени в Кишинев мы проезжаем Каларашский район и заезжаем в село Бахмут (так же называется город в Донецкой области Украины, за который долгое время шли кровопролитные бои и который в результате был оккупирован армией РФ).
Избирательный участок тут находится в здании мэрии, рядом детская площадка, подаренная Бахмуту Польшей, рядом гуляют гуси.
Избирателей в молдавском Бахмуте около 800 человек. В первом туре победу тут одержала Санду, затем шли Стояногло и Ренато Усатый - он занял третье место и призвал сторонников голосовать, как они сами хотят, а не за одного из вышедших во второй тур.
"Выборы у нас всегда проходят тут спокойно, - говорит председательница местного избиркома. - Но голосуют в основном рано утром". За то время, что мы находимся на участке, сюда приходит и правда только одна женщина.
- Чего вы ждете от результатов выборов? - интересуемся.
- Что победит тот, кто борется за мир и хорошую жизнь.
- Тот, не та?
Но женщина только рассмеялась и ушла.
Яловени: как голосуют молодые
Святослав Хоменко, Яловени
Я спрашиваю Штефана, подтянутого бородатого мужчины, почему Яловени - пригород Кишинева, в котором он живет, дал в первом туре президентских выборов самый высокий в стране процент голосов за Майю Санду.
Он на минуту задумывается - хотя, возможно, его отвлекает от разговора со мной его дочь, Сандорина. Ей еще нет и года, и ей явно скучно на руках у отца.
"Так все просто. Яловени - самый молодой город Молдовы. У нас даже группа в фейсбуке есть: Яловени - столица молодежи. Поэтому мы, - он кивает на Сандорину, - голосовали за будущее наших детей, чтобы они росли в мире, чтобы они росли здесь, с нами, а не вынуждены были уезжать куда-то в поисках лучшей жизни. А это будет возможно, только если тут будет Европейский союз".
Как будто в подтверждение его слов на участок заходят практически исключительно молодые люди, некоторые с детьми. То и дело все члены комиссии начинают дружно бить в ладоши: так они приветствуют тех избирателей, которые пришли голосовать впервые в жизни.
Избирательный участок, на котором мы находимся, расположен в детском саду недалеко от центра города, поэтому избиратели берут бюллетени под взглядом улыбающегося солнышка, нарисованного на стене, а председатель и секретарь комиссии сидят возле зеленого коврика, на котором изображены два улыбающихся клоуна.
Настроение у членов комиссии - под стать этому антуражу. "Если вы хотели увидеть пожилых людей, то это вам с утра нужно было приходить. Тут у нас рядом кладбище, так они по темноте боятся к нам идти, сейчас идут только самые бесстрашные", - говорит одна из них.
Уже серьезно они добавляют: о значении этих выборов столько говорили в СМИ, что в Яловени, по месту прописки, приехали голосовать даже те, кто давно не появлялся в родных местах. За два часа до закрытия участков явка тут уже превысила показатели первого тура.
Наконец на участок заходит семейная пара постарше, лет под 50. С ними на участок пришла их дочь, совсем юного вида студентка одного из кишиневских вузов. И тут оказалось, что по правилам она должна проголосовать не в Яловени, а в столице. Расстроенная девушка попыталась упросить членов комиссии - кто-то из них даже знал ее лично, но закон есть закон: проголосовать ей не позволили.
Ситуацию взял в свои руки ее отец. "Это самые важные выборы на моей памяти. На них мы выбираем, оборачиваемся ли мы назад или смотрим вперед. И тут каждый голос будет иметь значение — и моей дочери, конечно, тоже. Я собирался всю ночь не спать, наблюдать за подсчетом голосов. И если результат будет не в нашу пользу, я себе этого не прощу. Поэтому, конечно, мы едем в Кишинев голосовать. Только быстро, чтобы ужин не остыл", - уже на ходу к машине объяснил он.
Родина Стояногло: "Мы простые люди, хотим просто работать на своих огородах"
Святослав Хоменко, Комрат
Решение поехать на второй тур президентских выборов в столицу Гагаузии, Комрат, было очевидным.
Этот регион две недели назад дал самый большой во всей стране процент голосов за Александра Стояногло - здесь за него проголосовали 49% избирателей. Майя Санду набрала всего 2%.
Стояногло родом из этого города, шесть лет проработал здесь первым прокурором Гагаузии. А в его школе - ныне лицее имени Дмитрия Мавроди - расположен самый большой избирательный участок Комрата.
Максим Болгар, директор школы и одновременно глава избирательной комиссии участка говорит: "Александра Дмитриевича мы все, конечно, помним и знаем. И он о нас не забывает. Приезжает на наши мероприятия, на юбилей школы приходил".
Болгар сообщает: голосование проходит без эксцессов. Людей на участке, оценивает он, вроде чуть меньше, чем было в первом туре, но к вечеру все может измениться.
Дело в том, объясняет глава окружной избирательной комиссии Анатолий Кысса, который как раз заехал на этот участок, чтобы удостовериться, что все здесь в порядке, что в следующую пятницу в Гагаузии отмечают Касым - гагаузский народный праздник, который знаменует начало зимы. Традиционно в этот день в родительский дом съезжаются дети и внуки, а из подвалов достают отстоявшееся свежее вино.
"Люди используют последний выходной перед Касымом, чтобы подготовиться к празднику. А может, просто устали от выборов. Может, никому не верят. Наше дело - организовать избирательный процесс, чтобы не подорвать доверие к выборам", - говорит Кысса.
Из участка выходят две женщины - старенькая бабушка с клюкой и ее дочь, блондинка в розовой куртке. Дочь с готовностью говорит, что голосовала "за земляка". "Он сосед наш. Очень хороший человек. Молдаване его не хотят, потому что он гагауз".
Мимо проходит еще одна женщина и она вклинивается в наш разговор: "Ну зачем вы такое говорите? Если человек такой грамотный, такой интеллигентный, как Александр Дмитриевич [Стояногло], то молдаване не против!"
Бабушка с клюкой обращается к дочери по-гагаузски. Та, по-видимому, переводит ей сказанное. Бабушка, потрясая клюкой, выдает тираду, так же по-гагаузски, смысл которой, видимо, сводится тому, что Александр Стояногло - действительно хороший человек и достойный кандидат.
"А эта [далее следует нецензурное слово - Ред.] - я ее иначе принципиально не называю - хочет нас насильно отправить в Европу! А нам не нужна Европа! Мы - простые люди и хотим просто работать на своих огородах!" - говорит она.
Пожилая женщина в зеленом пальто выходит из школы под руку со своим мужем, отказывается признаться, за кого голосовала, но обещает, что если и после этих выборов ничего в стране не изменится, то больше ее на участок ничем не заманишь.
"Ну вот какая чистота, какой порядок в Беларуси! Почему здесь такого сделать нельзя? - с надрывом в голосе спрашивает она. - Там выходит Лукашенко, один раз кулаком по столу стукнул, и все сделано. Вот просто всех держит в кулаке. А у нас, вы же видите, баба…"
А что, спрашиваем, женщина в кулаке держать не может?
"Может, - спокойно отвечает она. - Я же держу".
Молчаливый муж кивает головой в знак согласия.
23-летний смуглый юноша признается, что голосовал "за светлое будущее". "За жизнь в государстве без коррупции, в котором уважаются права человека, которое имеет дружеские отношения с соседними странами. Я сейчас работаю в Кишиневе, здесь прописан, поэтому здесь голосую, но я в родном городе нахожусь в меньшинстве", — говорит он.
Единственный сторонник Майи Санду, которого нам удается обнаружить в родном городе ее оппонента, признает, что поляризация молдавского общества в преддверии второго тура выборов достигла предела, он только пытается не переносить ее в свои отношения с родными и близкими.
Лондон: ресторан электоральной кухни
Анастасия Успенская, Лондон
На нынешних выборах особенно важным считается голосование представителей молдавской диаспоры. В стране зарегистрировано около 3 млн избирателей, при этом, по словам социолога Василе Кантаржи (его цитирует издание NewsMaker), 3 ноября за границей проголосовало рекордное число граждан Молдовы: 277,6 тыс. человек.
В первом туре более 70% представителей диаспор проголосовали за Майю Санду.
Для голосования во втором туре президентских выборов в Молдове в одном только в Лондоне открыли девять избирательных участков - в самых разных районах города.
Некоторые участки расположились в неожиданных местах, как, например, в ресторане восточноевропейской кухни "Амбассадор" на востоке британской столицы.
Длинный хвост очереди, выстроившейся снаружи, не уменьшился за полчаса - новые люди подходили ежеминутно. По словам распорядителей участка, с утра и до двух часов дня по Лондону здесь проголосовали около трех тысяч человек.
Моя собеседница Лидия живет за пределами Молдовы 18 лет. Я спросила у нее, что бы она ответила избирателям в Молдове, которые недовольны тем, что их судьбу решает диаспора. "Я голосую на каждых выборах, потому что хочу однажды вернуться домой. Но даже если этого не произойдет, мне небезразлична судьба моей страны. Молдова останется моей страной", - говорит Лидия.
Пока мы разговаривали, к очереди присоединилась семья с тремя детьми 4-8 лет. Отец семейства Виорел говорит, что они не голосовали в первом туре, но сейчас не могли не прийти - слишком многое на кону. "Я уже вряд ли вернусь жить в Молдову на постоянной основе, но хочу, чтобы у детей была такая возможность", - говорит Виорел.
Другой избирательный участок расположен в гостинице Crown Plaza. Люди подходят к урне почти каждую секунду. "В первом туре здесь за целый день проголосовали чуть больше 800 человек, а сегодня за полдня уже 1060", - объясняет председатель избирательного участка Еуджен Станчиу. Он также рассказал, что на главный компьютер поступает информация о том, что происходит в других пунктах голосования диаспоры по всей Европе.
По словам Станчиу, пункты для голосования в Стамбуле, Минске, Ереване и Баку в его компьютере помечены красным цветом. Это означает, что время ожидания в очередях на этих пунктах составляет 1-1,5 часа.
Россия и соседние страны: голосующие рейсы
Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщило, что к посольству Молдовы на Кузнецком мосту в Москве выстроилась огромная очередь из желающих проголосовать во втором туре президентских выборов.
Власти Молдовы разрешили открыть только два участка в России - оба в Москве. И, по данным "РИА Новости", несмотря на то, что в РФ проживают до полумиллиона граждан Молдовы, ЦИК страны выделил для голосования только 10 тысяч бюллетеней для российской территории.
Телеграм-канал правительства Молдовы днем 3 ноября заявил, что полиция "зафиксировала организованную транспортировку избирателей к избирательным участкам как за пределами страны, так и на территории Молдовы".
"Национальные власти ведут расследование и собирают доказательства в связи с деятельностью по воздушной транспортировке избирателей из РФ в Беларусь, Азербайджан и Турцию", - сказано в сообщении. Централизованный и массовый подвоз избирателей запрещен национальным законодательством.
Советник президента Молдовы по национальной безопасности Станислав Секриеру обвинил Россию во вмешательстве в выборы и в качестве доказательства опубликовал видео, на котором пассажиры авиарейса демонстрируют молдавские паспорта.
Любопытно, что в течение воскресенья несколько часов не работал мост, по которому можно попасть в Молдову из непризнанной Приднестровской республикой (там участки не открыты).
Днем там возникла огромная пробка из автомобилей с желающими проголосовать: в полиции говорили, что якобы из-за человека с подозрительной коробкой, который отказывается ее открывать. Во второй половине дня движение нормализовалось.