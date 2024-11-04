Действующий проевропейский президент Молдовы Майя Санду побеждает своего оппонента, экс-генпрокурора страны Александра Стояногло во втором туре президентских выборов, прошедшем в воскресенье, 3 ноября. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии, подсчитавшей 99,5 процента голосов избирателей.

Санду предварительно набирает 55,25 процента голосов, тогда как Стояногло, представляющий оппозиционную, пророссийскую Партию социалистов, - 44,75 процента. Еще некоторое время назад лидировал Стояногло, но партия Санду выражала "легкий оптимизм" по поводу того, что тенденция может измениться после подсчета голосов избирателей, проживающих за рубежом, отмечает агентство AFP.

"Молдова, сегодня вы одержали победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему", - написала Санду в соцсети X.

По данным ЦИК, во втором туре президентских выборов проголосовали почти 1,7 миллиона человек, то есть более 54 процентов избирателей.

Первый тур выиграла Санду, однако она не набрала абсолютного большинства голосов, чтобы одержать полную победу. Президентские выборы в Молдове определят, будет ли будущий внешнеполитический курс страны проевропейским или пророссийским, указывает AFP.