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Alexandra Nekrasova

Распался брак Кашерса и его мужа

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Кашерс и Янис
Кашерс и Янис Фото: Artūrs Martinovs

В понедельник, 4 ноября, мультихудожник Кашерс (Kašers), настоящее имя которого - Каспарс Блумс-Блуманис (Kaspars Blūms-Blūmanis), объявил о разводе с мужем, фитнес-тренером Янисом Мининым.

"С глубоким уважением и любовью к нашему общему прошлому я хотел бы сообщить, что мы с Янисом решили пойти разными путями. Это решение было действительно непростым, но мы считаем, что это лучшее решение для нас обоих. Мы благодарны за время, которое мы провели вместе, и за любовь, которой мы делились. Несмотря на перемены в наших отношениях, мы продолжим поддерживать друг друга даже после их окончания", - написал Кашерс в своем посте в Instagram.

В заключение он пишет: "Пожалуйста, проявите понимание и уважайте нашу частную жизнь в этот период. Нашим приоритетом сейчас является спокойствие и личностный рост".

Уже сообщалось, что пара обменялась обручальными кольцами 16 июня 2021 года в Копенгагене, Дания.

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