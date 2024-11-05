Распался брак Кашерса и его мужа

"С глубоким уважением и любовью к нашему общему прошлому я хотел бы сообщить, что мы с Янисом решили пойти разными путями. Это решение было действительно непростым, но мы считаем, что это лучшее решение для нас обоих. Мы благодарны за время, которое мы провели вместе, и за любовь, которой мы делились. Несмотря на перемены в наших отношениях, мы продолжим поддерживать друг друга даже после их окончания", - написал Кашерс в своем посте в Instagram.