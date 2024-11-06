Apple больше не самая дорогая компания в мире

Акции Nvidia во вторник выросли на 2,9% до 139,93 долларов, в результате чего ее рыночная капитализация выросла до 3,43 трлн долларов. Рыночная капитализация Apple составляет 3,38 трлн долларов.

Nvidia стала самой дорогой компанией, котирующейся на фондовой бирже в июне, но удерживала этот рекордный статус всего один день. В настоящее время она стоит больше, чем Amazon и Meta вместе взятые.

Крупнейшие мировые технологические компании вложили десятки миллиардов долларов в технологии искусственного интеллекта, разработанные Nvidia.

Цена акций компании в этом году выросла более чем на 180%, что обусловлено спросом на ее высокопроизводительные процессоры, поддерживающие возможности генеративного искусственного интеллекта.

Nvidia будет включена в индекс Dow Jones Industrial Average фондовой биржи Уолл-стрит в пятницу, 8 ноября, заменив производителя чипов Intel Corp., который находится в нем с 1999 года.

Цена акций Nvidia выросла более чем на 850% с конца 2022 года.

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