Что победа Трампа принесет Латвии? Отвечают первые лица страны

Латвия и впредь будет делать все возможное, чтобы политические отношения, отношения безопасности и экономические отношения продолжались, пообещал президент. В наших интересах, чтобы присутствие США в регионе продолжалось, подчеркнул Ринкевич.

Говоря об Украине, Ринкевич не стал бы прогнозировать, что США немедленно примут очень радикальные решения, которые навредят интересам Украины. Он оценил громкие заявления Трампа как часть громкой предвыборной кампании.

Ринкевич отметил, что Европа уже выделила очень существенный финансовый пакет на военную и невоенную поддержку Украины. Кроме того, есть решение НАТО о выделении 40 миллиардов, подчеркнул президент.

Премьер-министр Эвика Силиня после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем подчеркнула, что Латвия выделяет на оборону 3,45% внутреннего валового продукта, что является высоким показателем по сравнению с другими странами НАТО.

Премьер-министр призвала другие европейские страны последовать примеру Латвии, признав, что такой выбор не всегда прост, так как расходы на оборону необходимы, и всегда нужно найти способ, где можно найти необходимые средства.

В государственном бюджете на следующий год предусмотрены различные источники финансирования, в том числе взносы солидарности для кредитных учреждений, чтобы финансировать наши потребности в области безопасности, сказала Силиня.

Премьер-министр считает, что бюджет 2025 года, названный бюджетом, направленным на повышение безопасности и конкурентоспособности, появился "в нужное время".

У Латвии есть четкий план по укреплению внутренней и внешней безопасности, подчеркнула Силиня. Премьер-министр рада, что летом, говоря о стратегическом развитии Европы, удалось сделать безопасность одним из приоритетов.

Возможность увеличения расходов на оборону до 4% в настоящее время не рассматривается. Премьер-министр считает, что важно обеспечить и реализовать планы, принятые НАТО в регионе.

"Если нам нужно будет тратить больше, мы должны будем подумать, как мы можем пойти дальше - как для оказания помощи Украине, так и для укрепления региона и реализации планов", - сказала Силиня, пообещав продолжать поддерживать Украину и призывать другие страны делать то же самое.

Галерея: Выборы в США

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