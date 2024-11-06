Потенциальному следующему президенту США Дональду Трампу удалось "невероятное политическое возрождение", заявил агентству LETA директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.
Эксперт высказал мнение, что будет после победы Трампа
Эксперт обратил внимание на беспорядки в Капитолии США в 2021 году, последовавшие за предыдущими президентскими выборами в США, на которых Трамп проиграл, четырьмя уголовными делами против Трампа, двумя покушениями на убийство и двумя попытками импичмента.
"Действительно невероятное восстановление, политическое воскрешение", - сказал Анджанс.
В качестве причин успеха Трампа он назвал экономику и нелегальную иммиграцию, с которой Трамп обещал бороться.
Эксперт отметил, что первую половину этого года он жил в США и стоимость жизни огромна.
"Люди списали это на нынешнего президента США Джо Байдена и, соответственно, на [другого кандидата в президенты США, Камалу] Харрис", - рассуждал Анджанс.
При этом он отметил харизму Трампа, а также идеологические проблемы. "Многим республиканцам не нравится, как Трамп говорит, но им нравится то, что он делает. А именно, он защищает консервативные ценности в общественно-политических вопросах, а также его либеральный подход в экономике", - сказал эксперт.
Он также отметил, что большую роль в победе Трампа сыграло и то, что Харрис довольно поздно выдвинула свою кандидатуру на пост президента США - в конце июля, после ухода Байдена.
Анджанс высказал мнение, что Байдену следовало уйти в отставку раньше или не надо было баллотироваться - это, по его мнению, стало решающим фактором.
"В целом оба лагеря [и демократы, и республиканцы] были хорошими, действительно много вложили, с каждой стороны было много знаменитостей", - отметил эксперт.
Отвечая на вопрос, можно ли считать высокий уровень поддержки Трампа признаком слабости демократов, Анджанс отметил, что, по его мнению, кампания Харрис была крайне удачной.
"Она неожиданно хорошо говорила, но, очевидно, не смогла избавиться от доставшегося ей наследия, и республиканцы этим хорошо воспользовались", - сказал эксперт, говоря об экономике и миграции.
Эксперт отметил, что избирателей-республиканцев больше привлекли обещания открыть "новую страницу", ввести тарифы на товары других стран, снизить налоги и занять жесткую позицию в отношении мигрантов.
В то же время Анджанс отметил, что разговоры о гражданской войне после победы республиканцев абсурдны. По его мнению, если бы Трамп проиграл, было бы больше шансов на волнения в американском обществе.
"Однако понятно, что недовольство будет, обязательно будет противодействие со стороны государств, возглавляемых демократами", - сказал эксперт.
Анджанс отметил, что США, как ожидается, будут двигаться в направлении политических ориентиров Республиканской партии, с либеральной экономикой и консервативным обществом.
"Это будет проявляться в различных вопросах, будет пульсация, и культурные войны будут продолжаться довольно активно", - сказал эксперт.
Говоря о вероятной внешней политике США, эксперт отметил, что для Трампа Америка будет на первом месте, и ожидается более целенаправленная и активная политика в достижении целей по сравнению с его первым президентским сроком.
"Думаю, уже не будет такой поддержки альянсов и демократий; вместо ценностей на первый план выйдут интересы - Америка на первом месте", - сказал Анджанс, добавив, что, по его мнению, это почувствует почти каждая страна.
"Безбилетной системы больше не будет - если вы хотите чего-то от США, вам придется купить билет", - сказал эксперт, указав, что США будут внимательно смотреть на инвестиции стран в оборону.
По его мнению, у стран Балтии в отдельности хороший имидж - они инвестируют в оборону, являются надежным союзником. В то же время он отметил, что в рамках НАТО США больше нельзя воспринимать как должное, вероятно, снова начнутся тарифные войны с ЕС, и возникнут большие вопросы о поддержке Украины, которая будет зависеть от команды Трампа.
"Трудно представить, что Украине будет лучше", - сказал Анджанс, добавив, что Трамп, скорее всего, попытается добиться мира, но ради мира он ранее отказывался говорить, что хочет Украина победит.
"Нельзя исключать неожиданные события, могут быть и другие решения", - сказал Анджанс .
Эксперт отметил, что различные кампании по дезинформации, попытки иностранного вмешательства в выборы имели минимальное значение. Он заявил, что не может сказать, что они были, например, из России, Ирана, Китая, но их было гораздо меньше, чем в 2016 году.
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