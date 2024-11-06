Эксперт высказал мнение, что будет после победы Трампа

Говоря о вероятной внешней политике США, эксперт отметил, что для Трампа Америка будет на первом месте, и ожидается более целенаправленная и активная политика в достижении целей по сравнению с его первым президентским сроком.

"Думаю, уже не будет такой поддержки альянсов и демократий; вместо ценностей на первый план выйдут интересы - Америка на первом месте", - сказал Анджанс, добавив, что, по его мнению, это почувствует почти каждая страна.

"Безбилетной системы больше не будет - если вы хотите чего-то от США, вам придется купить билет", - сказал эксперт, указав, что США будут внимательно смотреть на инвестиции стран в оборону.

По его мнению, у стран Балтии в отдельности хороший имидж - они инвестируют в оборону, являются надежным союзником. В то же время он отметил, что в рамках НАТО США больше нельзя воспринимать как должное, вероятно, снова начнутся тарифные войны с ЕС, и возникнут большие вопросы о поддержке Украины, которая будет зависеть от команды Трампа.

"Трудно представить, что Украине будет лучше", - сказал Анджанс, добавив, что Трамп, скорее всего, попытается добиться мира, но ради мира он ранее отказывался говорить, что хочет Украина победит.

"Нельзя исключать неожиданные события, могут быть и другие решения", - сказал Анджанс .

Эксперт отметил, что различные кампании по дезинформации, попытки иностранного вмешательства в выборы имели минимальное значение. Он заявил, что не может сказать, что они были, например, из России, Ирана, Китая, но их было гораздо меньше, чем в 2016 году.

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