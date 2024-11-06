"Почти за три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20 842 человека, из них: ликвидировано - 7905, ранено - 12 220, взято в плен - 717", - сказал Александр Сырский.

Он также заявил, что была уничтожена 1101 единица вооружения и военной техники российской армии, в том числе: 54 танка, 276 боевых бронированных машины, 107 пушек и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.

Сырский также подчеркнул, что Россия разместила в Курской области 45 тысяч военнослужащих и пытается увеличить это число.

"Собственных войск России на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи", - сказал Сырский.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа.

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