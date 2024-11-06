Подводя итоги украинского наступления на Курскую область, главнокомандующий Вооруженными силами страны Александр Сырский заявил, что на этом направлении были ранены или убиты более 20 тысяч российских военных, сообщает издание "Украинская правда".
"Почти за три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20 842 человека, из них: ликвидировано - 7905, ранено - 12 220, взято в плен - 717", - сказал Александр Сырский.
Он также заявил, что была уничтожена 1101 единица вооружения и военной техники российской армии, в том числе: 54 танка, 276 боевых бронированных машины, 107 пушек и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.
Сырский также подчеркнул, что Россия разместила в Курской области 45 тысяч военнослужащих и пытается увеличить это число.
"Собственных войск России на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи", - сказал Сырский.
Украинская операция в Курской области началась 6 августа.
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