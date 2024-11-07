Ведущее свадебное издание Латвии Līgavām в этом году вновь пригласило на показ свадебных платьев, в ходе которого были представлены коллекции 2025 года лучших латвийских и приглашенных зарубежных дизайнеров и брендов. Ищите себя или известных персон в свадебных платьях на фото!
Дизайнерские наряды продемонстрировали известные женщины - "Мисс Латвия" и Miss World Latvia Алиса Мишковска, музыкант Катрина Гупало, кондитер и шоколатье, автор книги рецептов Диана Гоба, актриса Лелде Дреймане, радиоведущая и диджей Линда Самсонова, инфлюенсер Зане Далбиня и теле- и радиоведущая Рута Двинска.