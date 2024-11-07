Ведущее свадебное издание Латвии Līgavām в этом году вновь пригласило на показ свадебных платьев, в ходе которого были представлены коллекции 2025 года лучших латвийских и приглашенных зарубежных дизайнеров и брендов. Ищите себя или известных персон в свадебных платьях на фото!