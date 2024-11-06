Харрис и Байден поздравили Трампа с победой на выборах

"Харрис позвонила избранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах 2024 года. Она рассказала о важности мирной передачи власти и о том, что необходимо быть президентом для всех американцев", - сказал ее помощник.

Также Трампа поздравил уходящий президент Джо Байден, сообщает BBC. Он пригласил кандидата от республиканцев в Белый дом.

Байден планирует в четверг, 7 ноября, выступить с обращением к нации, посвященным итогам выборов.

По подсчетам телеканалов, Трамп уже получил 292 голоса выборщиков, а Харрис - 224.

Президент США не избирается напрямую, а выбирается 538 выборщиками, представляющими каждый штат. Чтобы попасть в Белый дом, кандидат должен набрать абсолютное большинство голосов в Коллегии выборщиков, то есть не менее 270 голосов.

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