В Риге задержан мужчина за публичное обнажение перед детьми в трамвае

Полиция получила несколько жалоб: неизвестный мужчина в общественном транспорте - в 7-м и 11-м трамваях - демонстрировал половые органы в присутствии несовершеннолетних. Известны четыре эпизода - два в конце сентября и два в октябре.

Все случаи квалифицированы по второй части статьи 162 Уголовного закона Латвии, предусматривающей ответственность за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы или пробационный надзор.

Одна из очевидцев сделала фотографию подозреваемого и передала ее полиции. Снимок был опубликован в СМИ для установления личности мужчины.

На призыв полиции откликнулся житель города, который узнал человека на фотографии. В результате оперативных действий сотрудники 3-го отдела 1-го бюро управления криминальной полиции Рижского региона установили его местонахождение и задержали.

Задержанным оказался мужчина 1983 года рождения, ранее не привлекавшийся к ответственности. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители поблагодарили горожанина за предоставленную информацию, которая помогла идентифицировать и задержать подозреваемого.

Государственная полиция напоминает, что никто не может считаться виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в порядке, установленном законом.

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