Инфлюенсер Intrisha откровенно рассказала, почему закончила долгие отношения

После болезненного разрыва Intrisha переехала жить к своей матери.

Глаза девушки наполняются слезами, когда она погружается в воспоминания о своем бывшем партнере. Она рассказывает, что решение разойтись было обоюдным, но это не значит, что оно было легким.

"Когда два человека любят друг друга, но расстаются. К сожалению, так бывает", - эмоционально говорит Intrisha.

Пара начала встречаться, когда девушке было всего 18 лет. Блогер говорит, что у них были общие интересы, но за шесть лет они оба повзрослели. Изменились интересы и взгляды на жизнь, и это не дало им найти нечто объединяющее в этих отношениях. Intrisha добавляет, что они уважают друг друга, но поняли, что им трудно ужиться вместе.

"Он очень хороший человек, я его уважаю. Я не могу сказать о нем ни одного плохого слова, конечно, мне очень жаль, что так получилось", - признается инфлюенсер.

Как ранее писал Apollo.lv, имя Intrisha все чаще появляется в публичном пространстве. В течение нескольких недель телезрители были свидетелями эмоционально насыщенного шоу Četri uz koferiem, в котором участвовали музыкант Катрина Диманте, актер Мартиньш Упениекс, мультиартист Хоренс Сталби и Intrisha. В последний день поездки широко обсуждался инцидент и споры, связанные со скрытой камерой, о которой инфлюенсер не знала.

Сюжет программы Slavenības. Bez filtra смотрите здесь.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!